Kéfera rebate críticas após ser comparada ao herói dos desenhos He-Man; vídeo

A influenciadora Kéfera Buchmann foi alvo de críticas na internet após o compartilhamento de um vídeo onde ela aparece dançando, durante uma festa de Réveillon. Usuários de redes sociais debocharam do corpo de Kéfera, que supostamente estaria muito musculoso. No vídeo em questão, Kéfera aparece rebolando e exibindo suas costas nuas.

Diante das imagens, internautas passaram a ridicularizar a influencer, comparando-a a homens musculosos, entre eles Zac Efron, Theo Becker e até o personagem He-Man. Após as críticas, a youtuber se pronunciou por meio de um vídeo nas redes sociais e disse que não se ofendeu com as brincadeiras.

“Eu fui me inteirar no Twitter do que estava acontecendo, aí que eu entendi, de fato, o tweet falando que eu estava forte igual o He-man”, declarou.

Ela devolveu o deboche para os comentários das pessoas e afirmou que riu dos memes criados na internet. “Era uma crítica! Vocês acreditam? Juro, eu dei muita risada. Não me pegou em um lugar de crítica, tanto que eu achei muito engraçado”, disse a atriz.