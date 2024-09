Deolane Bezerra pede 'ajuda' após deixar a prisão: 'A mãe tá dura'

Deolane Bezerra chamou atenção após postar um storie supostamente pedindo ajuda dos seguidores no Instagram. Proibida de divulgar jogos desde que saiu da prisão, na terça (24), a influenciadora publicou uma mensagem afirmando estar sem dinheiro, horas após viajar de jatinho de Pernambuco a São Paulo.

Deolane exibiu print dos stories com mais de 12 milhões de visualizações e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde que deixou a cadeia. "Chama na 'publi', que a mãe 'tá' dura”, escreveu a advogada.

Além do pedido de ajuda, Deolane exibiu o reencontro com os filhos no Instagram. A influenciadora e a mãe foram soltas após determinação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que ordenou a soltura de 17 suspeitos presos na "Operação Integration", que investiga crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.