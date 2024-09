Já em liberdade, Deolane Bezerra volta às redes sociais: "Quis ser amostradinha..."

Poucas horas após ter sido liberada, Deolane Bezerra apareceu nos Stories do Instagram para comentar o período em que esteve presa. Em vídeo publicado nesta terça-feira (24/9), a advogada e influenciada explicou que teve sua prisão domiciliar revogada há duas semanas por, segundo suas palavras, ter querido ser "amostradinha".

Mais cedo, Deolane já havia postado uma foto ao lado da mãe, Solange Bezerra, que também estava presa, agradecendo a Deus pela liberdade de ambas. Na imagem, ela aparece beijando e homenageando a mãe. "A mulher mais forte do mundo. Eu não iria embora sem a senhora. Nunca! Obrigada por tudo, minha supermãe!", escreveu a influencer.

A publicação foi acompanhada de um versículo bíblico do livro de Salmos. “'Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor.' (Sl 40:1) Obrigada, Deus. Eu sempre confiei em Ti".

Mostrando-se animada, Deolane prometeu voltar a conversar com seus seguidores assim que organizar. “Boa noite, Brasil! Olha quem apareceu. Ainda vamos conversar. Estou aqui com ‘mamis’ contando as aventuras da cadeia. Eu estava presa, meu Deus do céu. Já comi uma tripinha. Olha ‘papis’ aqui. Vou falar tudo com vocês, só estou organizando as ideias. Fui querer ser amostradinha e passei mais 14 dias presa”, disse.

“É muita coisa para contar, mas estou firme e forte, sempre acreditando na justiça de Deus, porque Ele é fiel e justo. Vocês não vão se arrepender de ter me apoiado. Aos que me apoiaram, né? Quem não apoiou… [beijo]”, concluiu.