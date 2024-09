Deolane Bezerra comparece ao Fórum após 14 dias presa: 'Fui querer ser amostradinha'; imagens

Depois de duas prisões e um quase duas semanas presa, Deolane Bezerra passou a primeira noite na sua casa. Na manhã desta quarta-feria (25), ela compareceu à 12ª Vara Criminal, no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, para assinar o termo de compromisso do alvará de soltura. Ela foi presa na Operação Integration, que investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas online (as "bets").

"Estou me sentindo muito bem. Quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto. Foram muitas mentiras espalhadas. Creio muito no senhor Jesus Cristo e que a Justiça será feita", disse Deolane na saída do fórum.

Deolane Bezerra é cercada por fãs em Fórum do Recife (Fotos: Genival Paparazzi/AgNews )

A advogada e influenciadora foi liberada da Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, após decisão judicial, na última terça-feira (24). Agora ela vai responder em liberdade. Inclusive, Deolane já voltou para a sua rotina como influenciadora e publicou um vídeo nas redes sociais comemorando a liberdade e explicando seu segundo retorno à prisão. De acordo com ela, tudo ocorreu por ser “amostradinha”.

Além de organizar as ideias, Deolane disse que vai contar sobre as “aventuras da cadeia” e contar mais detalhes para seus seguidores. Porém, ela também precisa controlar as finanças.

A influenciadora está com ordens de bloqueio de valores e sequestros de bens, ou seja, ela continuará com seus bens bloqueados pela Justiça. São cerca de de R$ 20 milhões de Deolane e mais R$ 14 milhões da empresa dela por lavagem de dinheiro.