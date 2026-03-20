Demi Moore publica fotos inéditas de Bruce Willis com a neta em aniversário de 71 anos

A atriz Demi Moore publicou uma homenagem ao ex-marido, Bruce Willis, que completou 71 anos nessa quinta-feira (19). Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto do ator ao lado da neta, Louetta Willis, filha de Rumer, primogênita dos dois.

Na legenda da publicação, Demi fez referência a música All You Need Is Love, do The Beatles: "Tudo o que você precisa é amor. Parabéns, BW".

VEJA MAIS

Declarações recentes sobre saúde

Recentemente, a atriz falou sobre o estado de saúde de Willis durante participação no podcast de Oprah Winfrey, ao lado de Emma Heming, atual esposa do ator. Emma revelou, em 2023, o diagnóstico de demência.

Durante a conversa, Demi comentou sobre as mudanças na condição do ex-marido e destacou a importância de lidar com o momento presente. "Se você ficar revivendo o que foi perdido, só cria ansiedade e tristeza. Quando você permanece presente, ainda há muito dele ali. Talvez não seja verbal, mas é belo dentro das possibilidades", disse.

Bruce Willis é pai de cinco filhas. Do casamento com Demi Moore, entre 1987 e 2000, nasceram Rumer Willis, Scout Willis e Tallulah Willis. Com Emma Heming, o ator teve outras duas filhas: Mabel Ray Willis e Evelyn Penn Willis.

O diagnóstico de Bruce Willis

O ator Bruce Willis começou a luta para cuidar de sua saúde física há cerca de quatro anos, quando revelou ao mundo que tinha Afasia, um tipo de condição que causa alteração na linguagem e dificuldades de comunicação oral e escrita. Como a Afasia atrapalhava o processo de gravação nos filmes, Bruce Willis fez o seu último trabalho como ator em "Meia-Noite no Switchgrass", no ano de 2021.

"Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, sua condição progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como DFT). Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro", revelou a família, por meio de uma nota na época.