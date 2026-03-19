As produções fundamentais da carreira de Bruce Willis, que faz 71 anos e luta contra demência

Bruce Willis completa 71 anos nesta quinta-feira (19). O ator é reconhecido por seus papéis em filmes de ação, destacando-se como John McClane na franquia Duro de Matar.

Nos últimos anos, o artista se afastou do cinema para cuidar da própria saúde. Willis está longe dos holofotes desde o diagnóstico de demência frontotemporal, ocorrido em 2022.

A doença causa mudanças comportamentais e de personalidade, incluindo desinibição, perda de empatia, falta de julgamento, impulsividade e comportamentos compulsivos. Seu último grande projeto no cinema foi "Vidro", em 2019, de M. Night Shyamalan.

Para celebrar o legado de Bruce Willis, a seguir são apresentados alguns de seus principais sucessos no cinema.

A saga Duro de Matar

Em 1988, Bruce Willis tornou-se um astro em Hollywood. O ator protagonizou o filme de ação "Duro de Matar", interpretando o policial John McClane.

Ele reprisou o papel nas sequências: "Duro de Matar 2" (1990), "Duro de Matar - A Vingança" (1995), "Die Hard 4.0 - Viver ou Morrer" (2007) e "Die Hard - Nunca É Bom Dia para Morrer" (2013). Todos os títulos da franquia estão disponíveis no Disney+.

Pulp Fiction: Tempo de Violência

Já consolidado, o ator estrelou em "Pulp Fiction: Tempo de Violência", filme de Quentin Tarantino lançado em 1994. A produção foi um sucesso de crítica.

No longa, Willis interpreta o pugilista Butch Coolidge. O filme está disponível na Netflix.

Os Doze Macacos

Em 1995, o ator protagonizou "Os Doze Macacos", ficção científica do diretor Terry Gilliam. A trama sobre viagem no tempo foi bem recebida pelo público e pela crítica.

Na história, Bruce Willis atua como um viajante do tempo. Seu objetivo é impedir a disseminação de um vírus mortal que devastou a Terra em 1996. O filme está disponível no Prime Video.

O Sexto Sentido

O maior sucesso da carreira de Bruce Willis ocorreu em 1999 com "O Sexto Sentido", de M. Night Shyamalan. O longa foi a segunda maior bilheteria do ano e recebeu seis indicações ao Oscar.

Na trama, Willis interpreta o psicólogo infantil Malcolm Crowe. Ele atende um garoto que relata "ver pessoas mortas" e descobre mistérios por trás da história. O filme está disponível no Disney+.