Demi Moore muda para casa de Bruce Willis após diagnóstico de demência do ator

Demi Moore se mudou para a casa de Bruce Willis e de sua atual esposa, Emma Heming, na Califórnia, após o ator ser diagnosticado com demência. O ex-casal de Hollywood, que manteve uma das relações mais admiradas do showbiz, entre 1987 e 2000, tem três filhas juntos e manteve uma relação amigável após a separação. Willis também tem duas filhas mais novas com Emma, que também residem na mesma casa.

Segundo uma fonte, Demi se mudou para a casa da família e não pretende sair até que seja necessário. A mesma fonte afirmou que a atriz tem sido um "porto seguro" para a família e está comprometida em garantir que cada dia que Bruce ainda tem pela frente seja cheio de amor.

Outra fonte revelou que toda a família de Willis tem se mantido próxima ao ator e aproveitando cada momento, já que sabem que ele não estará aqui para sempre. A situação da família causou estranhamento inicialmente, mas a fonte acrescenta que agora faz sentido.

Demi já havia passado um período com a família de Bruce durante o auge da pandemia de covid-19. A notícia da mudança para a casa do ex-marido gerou comoção nas redes sociais, com muitos usuários elogiando a atitude da atriz em ajudar a cuidar de Willis em um momento tão difícil.