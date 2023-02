Bruce Willis não reconhece mais a própria mãe e tem comportamento agressivo, diz site

Diagnosticado no ano passado com afasia, o ator Bruce Willis, de 67 anos, teve uma piora no seu estado, que evoluiu para um quadro de demência frontotemporal (DFT). O astro de “Duro de Matar” (1988) anunciou a sua aposentadoria em março de 2022 por conta da dificuldade em se comunicar causada pela lesão cerebral.

Recentemente, o ator Wilfried Gliem, de 76 anos, revelou que Bruce tem dificuldades de reconhecer até mesmo a própria mãe, Marlene Willis, de 87 anos: “A Marlene nos mantém informados. Ela diz que não tem certeza se o seu filho a reconhece”, revelou o cunhado do astro.

Wilfred é cunhado de Bruce Willis, e deu mais detalhes sobre a atual condição do ator: “O seu comportamento é muito lento e um pouco agressivo. Uma conversa normal com ele não é mais possível”, contou em entrevista. A dificuldade de se comunicar é um dos problemas enfrentados por pessoas diagnosticadas com afasia.

A carreira de Bruce Willis

Bruce Willis é um dos atores mais famosos de Hollywood. Ele começou sua carreira na década de 1980 como o detetive David Addison na série de televisão "Moonlighting", pela qual ganhou um Emmy. Logo em seguida, ele deu o salto para o cinema com "Duro de Matar" (1988), um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. Desde então, o ator estrelou em vários outros filmes populares, como "Armageddon" (1998), "O Sexto Sentido" (1999) e "Looper: Assassinos do Futuro" (2012).

Ao longo de sua carreira, Bruce Willis recebeu muitas indicações e prêmios por seu trabalho, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série de Drama por "Moonlighting" e o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Dramático por "O Sexto Sentido". Ele também é conhecido por sua versatilidade como ator, interpretando papéis que vão desde a ação e o suspense até a comédia e o drama. Além de atuar, Willis também experimentou a direção, produção e até mesmo a música, lançando um álbum de blues em 1987.

O que é a demência frototemporal (DFT)

A demência frontotemporal (DFT) é um tipo raro de demência que afeta principalmente as regiões frontal e temporal do cérebro. Essa doença neurodegenerativa é caracterizada por mudanças na personalidade, comportamento e linguagem, em vez de problemas de memória, que são mais comuns em outros tipos de demência, como o Alzheimer.

Os sintomas iniciais da DFT geralmente incluem mudanças de humor e personalidade, como falta de empatia, apatia, impulsividade e comportamento socialmente inapropriado. À medida que a doença progride, a linguagem e a comunicação podem ser afetadas, com dificuldade para encontrar as palavras corretas e entender o que os outros estão dizendo.

Embora a DFT possa afetar pessoas de todas as idades, é mais comum em pessoas com menos de 65 anos. Não há cura para a DFT, mas os sintomas podem ser gerenciados com terapias comportamentais e medicamentos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)