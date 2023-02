Bruce Willis é diagnosticado com demência; ator já tinha doença afasia

A família de Bruce Willis fez um comunicado anunciando que o ator de 67 anos foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). Em 2022, Willis se aposentou depois de ser diagnosticado com afasia. Infelizmente, sua condição piorou desde então. A família do ator afirmou em um comunicado publicado no site da Associação para a Degeneração Frontotemporal que "os desafios de comunicação são apenas um dos sintomas que Bruce está enfrentando". "Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro", diz o comunicado.

O que é demência frontotemporal

DFT é uma forma cruel de demência que muitos de nós nunca ouvimos falar, mas que pode afetar qualquer pessoa. Para pessoas com menos de 60 anos, DFT é a forma mais comum de demência, e pode levar anos para ser diagnosticada, tornando-a provavelmente muito mais comum do que sabemos. Atualmente, não há tratamentos para a doença, mas espera-se que isso mude no futuro.

Bruce Willis

Nascido na Alemanha e criado nos Estados Unidos, Bruce Willis tornou-se conhecido na televisão atuando ao lado de Cybill Shepherd na série "A gata e o rato". Durante uma pausa na série, foi convidado para atuar em "Duro de Matar" (1988), o que levou ao sucesso de sua carreira em Hollywood. O filme de ação teve quatro continuações. Ele também se tornou famoso por seus papéis em filmes como "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), "Armageddon" (1998) e "O Sexto Sentido" (1999).

Bruce Willis foi casado com a atriz Demi Moore por 13 anos e juntos eles tiveram três filhas (Rumer, Tallulah e Scout). Com sua atual esposa, a modelo Emma Heming Willis, ele tem outras duas filhas (Evelyn e Mabel). O ator americano ganhou dois prêmios Emmy, um por sua atuação na série "A gata e o rato" em 1987 e outro por sua participação em "Friends" em 2000.