'Codex 632': Deborah Secco estrela série internacional; produção está na Globoplay

Recheado de mistérios, investigações e reviravoltas, a série internacional “Codex 632” estreia nesta quinta-feira (19), na Globoplay. Com participações de Deborah Secco, Alexandre Borges e Betty Faria, a trama investigativa é baseada no best-seller do jornalista português José Rodrigues dos Santos.

Divida em duas partes, os três primeiros episódios já foram liberados na plataforma de streaming. Os demais sairão no dia 26 de outubro. “A série é um thriller histórico à imagem de tantos outros que nos apaixonam a cada vez que os vislumbramos. No processo de pesquisa, lemos muitas documentações e muitas teorias”, conta Sérgio Baptista, diretor da trama.

Elenco brasileiro

Na ficção, Deborah interpreta Constança, mulher casada com o protagonista Tomás Noronha, um professor universitário vivido por Paulo Pires. Já Alexandre é Nelson Moliarti, administrador da Fundação Histórica Américo Vespúcio, que o contrata para uma investigação histórica. Betty Farias vive Luisa, viúva do mentor de Tomás de Noronha, que morreu misteriosamente conduzindo a pesquisa.

Confira o teaser de ‘Codex 632’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)