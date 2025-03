Deborah Secco está namorando ícone da música sertaneja; saiba quem é

Um ano após o divórcio com Hugo Moura, Denborah Secco está vivendo um novo romance com uma figura influente no cenário sertanejo. Conhecido por seu talento como produtor, compositor e multi-instrumentista, Dudu Borges é responsável por trabalhar com grandes artistas como Jorge & Mateus e Luan Santana, além de ter sido o cérebro por trás de sucessos como "Ai Se Eu Te Pego", de Michel Teló, e "Os Anjos Cantam", de Jorge & Mateus. A novidade foi confirmada pela própria atriz ao Portal LeoDias nesta quarta-feira (26).

Quem é Dudu Borges, novo namorado de Deborah Secco?

O produtor musical, de 42 anos, é natural de Campo Grande (MS), ele iniciou sua trajetória musical no meio gospel como tecladista da banda Resgate, além de atuar na produção e composição. Sua transição para o sertanejo começou em meados de 2005, impulsionada pela parceria com Michel Teló.

A consolidação de sua carreira veio com diversas colaborações de peso, incluindo João Bosco & Vinícius, cuja produção assinada por Dudu rendeu um Grammy Latino. Além do sertanejo, ele expandiu sua atuação para outros estilos musicais, utilizando o nome artístico Analaga em projetos com artistas como Thiaguinho, Gloria Groove, Atitude 67, Anavitória e Mariana Rios.