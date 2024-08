Deborah Secco revela que nunca deu beijo técnico: 'Sempre fui retribuída'

Sob a apresentação de Marisa Orth, o programa "Dois Em Cena" deu início à sua nova temporada nesta segunda-feira (19/8), no canal VIVA, trazendo revelações de Deborah Secco e Valentina Herszage. Durante a atração, ambas responderam a perguntas rápidas sobre atuação, incluindo a questão do beijo técnico.

Deborah foi direta ao revelar que nunca aderiu ao beijo técnico: "Isso surgiu ao longo do tempo, na nossa geração isso não existia. Nunca dei beijo sem língua e sempre fui retribuída", declarou, provocando risadas em Valentina e Marisa.

Marisa também questionou como as atrizes lidam com as cenas mais ousadas: "Sempre me saí bem nas cenas de sexo", afirmou Deborah, enquanto Valentina respondeu que nunca fez cenas sensuais.

Ao final do programa, as duas trocaram elogios, agradecimentos e palavras de carinho:

"Te ouvir falar, para mim, só confirma que você ensina a mim e a todas as gerações a sermos quem realmente somos. Acho você incrível, muito autêntica, criativa, profissional e generosa. Minha admiração por você só cresceu ao trabalhar contigo", disse Valentina a Deborah.

"Você é uma grande atriz! Muito doce, amorosa e parceira. A sensação que tive ao dividir cena com você é que a arte está em boas mãos. Quando olho para essa nova geração, vejo que vocês fazem tudo de forma tão natural e são tão preparadas para coisas que para mim eram grandes desafios. Vocês estão construindo uma história brilhante, com trabalhos incríveis, um após o outro. Tenho muito orgulho de você", respondeu Deborah a Valentina.

O "Dois em Cena" vai ao ar todas as segundas-feiras, às 18h, no canal VIVA.