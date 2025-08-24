Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Débora Falabella visita ilha do Combu antes da última sessão de Prima Facie em Belém

Atriz esteve no Combu com o marido antes da última sessão do espetáculo no Theatro da Paz.

O Liberal
fonte

Débora Falabella aproveitou o domingo para relaxar na Ilha do Combu (Imagem: Reprodução/ Instagram)

A atriz Débora Falabella e o marido, o diretor e roteirista Fernando Fraiha, visitaram a ilha do Combu, em Belém, na manhã deste domingo (24). Durante o passeio, o casal aproveitou para tomar banho de rio antes do compromisso no palco.

Em cartaz no Theatro da Paz, o monólogo Prima Facie traz Débora no papel de Tessa Ensler, advogada criminalista que alcança sucesso na carreira, mas tem sua vida transformada após ser vítima de estupro. O espetáculo aborda questões de gênero e violência sexual e vem atraindo grande público por onde passa.

Última sessão de Prima Facie em Belém

A temporada em Belém estreou na sexta-feira (22) com apresentação exclusiva para a OAB Pará. No sábado (23), duas sessões lotadas confirmaram o interesse do público. A última oportunidade de assistir ao espetáculo na capital paraense será neste domingo (24), às 18h.

Após quatro sessões esgotadas em Belém, Prima Facie segue para São Luís (MA), em versão regional produzida por Emanoel Freitas, da Imaginária Entretenimentos.

Palavras-chave

déborah falabella

PRIMA FACIE

Theatro da Paz

Ilha do Combu
Cultura
.
