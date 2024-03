Fã obcecada por Débora Falabella é presa após internação psiquiátrica por perseguir a atriz

Débora Falabella viveu momentos de apreensão nos últimos anos devido à perseguição de uma fã obcecada. A mulher, que não teve sua identidade revelada, foi presa no dia 29 de fevereiro por ordem judicial, após um período de internação em uma clínica psiquiátrica em Recife, Pernambuco. As informações foram divulgadas pelo colunista Rogério Gentile, do UOL.

A obsessão da fã pela atriz começou em 2015, quando ela invadiu o camarim de Débora. Desde então, a mulher vinha enviando cartas para a artista, além de persegui-la em seus locais de trabalho.

VEJA MAIS

Segundo as informações, a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva da fã, que foi transferida da clínica psiquiátrica para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife. A defesa da mulher entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que a prisão é ilegal e que a paciente precisa de tratamento psiquiátrico intensivo.

"Prender uma pessoa internada para tratamento psiquiátrico, direcionando-a para uma unidade prisional, chega a ser desumano", declarou o advogado à Justiça.

Em julho de 2022, Débora Falabella registrou um boletim de ocorrência relatando a perseguição, que já durava sete anos. A atriz descreveu o comportamento da fã como "escandaloso" e disse que ela tentava se aproximar a todo custo, gerando grande incômodo e até mesmo medo. O advogado da fã alega que a cliente tinha uma verdadeira idolatria pela atriz, o que virou uma obsessão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)