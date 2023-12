Seguranças de rapper espancam fã após ele se aproximar do artista; vídeo

Um fã norte-americano, identificado como George Obregon Jr., do rapper Nardo Wick foi brutalmente espancado pelos seguranças do artista após aproximação. Amigo do jovem, Connor Villa, testemunhou a agressão. George, de apenas 20 anos, sofreu concussão e hemorragia cerebral. A mãe do jovem, Michelle Obregon, disse que ele está em observação e sendo monitorado para detecção de possíveis sequelas.

Ao se aproximar de Wick, George levou um soco de um dos seguranças. Depois, o outro homem se aproxima e o golpeia, fazendo George desmaiar. Com a queda, o rapaz bateu a cabeça no chão.

Connor, amigo de George, contou que os seguranças o observavam desde o momento em que saíram da boate acompanhando o rapper. Wick se manifestou em vídeo e lamenta o ocorrido.

O empresário do artista diz que os agressores não possuem ligação direta com Wick. Durante o ato, o rapper puxa um dos homens para dar fim no espancamento.

Em outro comunicado, Wick diz que enviou o seu número pessoal à mãe de George na noite do ocorrido e que tentou parar com a ação dos seguranças.

Confira a fala do rapper na íntegra

"Eu não aceito o que aconteceu com meu fã George após meu show de forma alguma. Eu expressei a ele e a sua mãe como sinto muito e estou preocupado com o que aconteceu a ele, múltiplas vezes antes de qualquer coisa ser publicada na internet. Eu enviei instantaneamente a mãe dele meu número na noite do ocorrido. Eu até iria fazer uma postagem para tentar descobrir quem ele era antes da sua mãe me enviar mensagem. Eu não posso controlar a ação de outro homem adulto, eu não sei como isso aconteceu e eu fiquei bravo quando aconteceu. Eu tentei parar, como vocês podem ver no vídeo e, se alguém tiver a versão mais longa do vídeo, vocês podem ver como bravo eu estava. Eu amo e aprecio todos os meus fãs e não posso aceitar o que aconteceu, essa m***a não é gangsta ou legal de forma alguma."

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)