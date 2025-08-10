Débora Falabella se emociona ao ser elogiada por Fernanda Montenegro após espetáculo

Débora Falabella recebeu elogios calorosos da atriz Fernanda Montenegro durante a apresentação da peça ‘Prima Facie’, no último sábado (9/8), no Rio de Janeiro. Ao final do espetáculo, da plateia, Fernanda exclamou de admiração: “Bravo! Fôlego dramático extraordinário”, arrancando aplausos entusiasmados do público.

O momento especial levou Débora a expressar sua gratidão, destacando a presença da veterana e de Marco Nanini no público, evidenciando a importância daquele reconhecimento. Nos bastidores, o encontro entre as duas atrizes foi ainda mais tocante. Em um vídeo divulgado nas redes sociais da peça, Fernanda Montenegro falou com emoção sobre a potência artística de Débora, ressaltando a autenticidade e o talento que a jovem atriz imprime no palco.

“Uma vocação tão sacramentada. Porque eu sempre vi você na televisão, mas tem uma voltagem de estilo, sabe? Que a gente tem que ter em cena, ou a gente tem isso ou não existe. Independente de direção, estou falando do conjunto, do instrumento cênico que você é. É um discurso muito pequeno para a dimensão de atriz que eu vi hoje”, declarou Fernanda, fazendo Débora ficar visivelmente emocionada.

Ao lado do amigo Marco Nanini, Débora comentou com entusiasmo a sensação de ter “substitutos gloriosos” para manter viva a arte dramática no Brasil. A troca afetuosa entre as atrizes de gerações diferentes reforçou a força e a continuidade do talento nas artes cênicas nacionais.