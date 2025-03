Elis Regina 80 anos: relembre 10 sucessos da cantora

Elis Regina, uma das vozes mais marcantes da música brasileira, completaria 80 anos nesta segunda-feira (17). A cantora, que morreu precocemente em janeiro de 1982, aos 36 anos, em São Paulo, deixou um legado musical inigualável. Com uma voz vibrante e uma personalidade forte e autêntica, Elis marcou a história da MPB.

Nascida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a artista deixou três filhos: Maria Rita, João Marcelo Bôscoli e Pedro Mariano. Para celebrar sua trajetória, relembramos 10 de seus maiores sucessos que ecoam até hoje nas plataformas de streaming e no coração dos fãs.

1) “Águas de Março”

Parte do icônico álbum “Elis & Tom”, de 1974, a canção foi composta por Antônio Carlos Jobim. A interpretação impecável de Elis tornou-se um clássico da música brasileira e segue como a mais ouvida no Spotify da cantora.

2) “Como Nossos Pais”

Composta por Belchior, a música ganhou uma interpretação emocionante de Elis no disco “Falso Brilhante”, de 1976. A apresentação no programa “Fantástico”, da TV Globo, é até hoje considerada histórica.

3) “Tiro Ao Álvaro”

Interpretada ao lado de Adoniran Barbosa, que compôs a canção com Osvaldo Molles, “Tiro Ao Álvaro” faz parte do álbum póstumo “Vento de Maio”, de 1998. A parceria entre Elis e Adoniran é um dos momentos mais memoráveis da música popular brasileira.

4) “Só Tinha De Ser Com Você”

Composta por Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, esta faixa também integra o álbum “Elis & Tom” e ocupa a quarta posição entre as mais populares da artista no Spotify.

5) “Triste”

Outra joia do álbum “Elis & Tom”, “Triste” é uma composição de Tom Jobim que emociona pela delicadeza e pela interpretação única de Elis.

6) “O Bêbado e A Equilibrista”

Composta por Aldir Blanc e João Bosco, a canção tornou-se um hino contra a ditadura militar. Elis a gravou no álbum “Essa Mulher”, de 1979. A música segue como uma das favoritas do público.

7) “Fotografia”

Mais uma faixa do disco “Elis & Tom”, “Fotografia” é uma composição de Tom Jobim que se destaca pela suavidade e pela interpretação impecável de Elis.

8) “Maria, Maria”

Composta por Milton Nascimento e Fernando Brant, a canção integra o álbum “Elis Por Ela”, de 1980. “Maria, Maria” é um hino de resistência e celebração da mulher brasileira.

9) “Madalena”

Do disco “Ela”, de 1971, “Madalena” é uma composição de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza. A energia contagiante da interpretação de Elis marcou época.

10) “Brigas Nunca Mais”

Para fechar a lista, “Brigas Nunca Mais”, do álbum “Elis & Tom”. Com apenas 1 minuto e 42 segundos, a canção composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes é um verdadeiro tesouro da MPB.

Cinebiografia

Em 2016, a cantora teve sua história retratada no filme "Elis". O filme narra a vida de Elis Regina, desde a infância até o estrelado. Elis Regina Carvalho Costa (interpretada por Andreia Horta) demonstra talento para a música. Ao atingir a vida adulta, deixa o Rio Grande do Sul e segue para o Rio de Janeiro em busca de seu espaço no cenário musical brasileiro.

Com uma ascensão meteórica, conquista fãs por todo o país, incluindo o renomado compositor e produtor Ronaldo Bôscoli (Gustavo Machado), com quem se casa. Carismática, polêmica e intensa, a "Pimentinha" brilha nos palcos e na TV, tornando-se a maior cantora do Brasil, em uma carreira marcada por momentos gloriosos e desafios pessoais.

Elis Regina segue viva através de sua obra atemporal, influenciando gerações de artistas e encantando ouvintes ao redor do mundo.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sub supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com