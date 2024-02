Dai Cruz, influenciadora que tinha doença rara, morre aos 31 anos

A influenciadora Daiane Cruz, mais conhecida como Dai Cruz, faleceu neste sábado, aos 31 anos. Moradora de Jequié, cidade no sudoeste da Bahia, a jovem somava mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, onde ficou conhecida por mostrar como era conviver com a Epidermólise Bolhosa, com a qual foi diagnosticada aos dois anos.

Dai fazia vídeos relatando as dificuldades de conviver com a doença rara, que a deixava com a aparência de uma criança. Devido a Epidermólise Bolhosa, a jovem tinha os braços e pernas enfaixados e feridas pelo corpo, o que não a impedia de fazer as dancinhas virais no aplicativo TikTok.

No último ano, Daiane estava em tratamento contra um câncer na perna, segundo informou a ONG Jardim das Borboletas, que presta assistência a pessoas com doenças raras de pele.

“Te mostro como deixar a vida mais leve”, era a mensagem na biografia do Instagram de Dai, que lutava contra as limitações da doença e o preconceito. O comunicado da sua morte em seu perfil oficial gerou comoção e uma onda de homenagens.