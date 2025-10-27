Dado Dolabella agrediu a namorada? Advogado de Marcela Tomaszewski diz que ela foi coagida

Dado Dolabella se envolveu novamente em uma denúncia de agressão, feita, desta vez, pela amiga de sua agora ex-namorada Marcela Tomaszewski, nesse domingo, 26. Rafaela Clemente fez uma série de postagens nas redes sociais com vídeos de Marcela mostrando machucados visíveis, depois de uma suposta briga do casal.

Rafaela também compartilhou, em postagens já apagadas, que Marcela teria tentado bloqueá-la por denunciar o caso. A publicação foi repostada por Luana Piovani, com quem Dado já teve um relacionamento, que acabou em medida protetiva após uma agressão.

O Estadão entrou em contato com ambas as partes, ainda sem resposta. O espaço segue em aberto.

A repercussão do caso foi contida após uma nota conjunta em que Dado e sua agora ex-namorada afirmam que o vídeo foi tirado de contexto". Entretanto, o advogado de Marcela, Diego Candido, contrapôs o comunicado e explicou que a modelo e miss foi "coagida" e que a nota não teve sua autorização.

Lê-se, no comunicado: "Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente - fora do contexto - registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal. Qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos."

"Reiteramos que apenas nós, as partes diretamente envolvidas, podemos nos manifestar sobre o episódio - o que já foi feito exclusivamente perante as autoridades competentes. Ambas as partes colaboraram com as autoridades e confiam que os fatos serão devidamente apurados de forma justa, responsável e transparente", completa

Para a coluna de Fábia Oliveira, o advogado de Marcela, Diego Candido, explicou que a postagem foi feita sem a autorização de sua cliente e que ela estaria sofrendo coação por parte do cantor para republicar a nota em suas redes sociais. Ele também afirma que pedirá uma medida protetiva contra o ator e que dará continuidade ao processo judicial nesta semana.