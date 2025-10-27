Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dado Dolabella agrediu a namorada? Advogado de Marcela Tomaszewski diz que ela foi coagida

Rafaela Clemente, amiga de Marcela, fez uma série de postagens nas redes sociais com vídeos mostrando machucados visíveis

Estadão Conteúdo

Dado Dolabella se envolveu novamente em uma denúncia de agressão, feita, desta vez, pela amiga de sua agora ex-namorada Marcela Tomaszewski, nesse domingo, 26. Rafaela Clemente fez uma série de postagens nas redes sociais com vídeos de Marcela mostrando machucados visíveis, depois de uma suposta briga do casal.

VEJA MAIS

image Dado Dolabella se pronuncia após condenação à prisão por agredir ex-namorada
No Instagram, Dado disse respeitar 'profundamente todas as mulheres vítimas de violência'

image Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski chega ao fim após denúncia de agressão
O caso teria acontecido no apartamento da modelo no Rio de Janeiro e resultou em um registro policial

Rafaela também compartilhou, em postagens já apagadas, que Marcela teria tentado bloqueá-la por denunciar o caso. A publicação foi repostada por Luana Piovani, com quem Dado já teve um relacionamento, que acabou em medida protetiva após uma agressão.

O Estadão entrou em contato com ambas as partes, ainda sem resposta. O espaço segue em aberto.

A repercussão do caso foi contida após uma nota conjunta em que Dado e sua agora ex-namorada afirmam que o vídeo foi tirado de contexto". Entretanto, o advogado de Marcela, Diego Candido, contrapôs o comunicado e explicou que a modelo e miss foi "coagida" e que a nota não teve sua autorização.

Lê-se, no comunicado: "Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente - fora do contexto - registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal. Qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos."

"Reiteramos que apenas nós, as partes diretamente envolvidas, podemos nos manifestar sobre o episódio - o que já foi feito exclusivamente perante as autoridades competentes. Ambas as partes colaboraram com as autoridades e confiam que os fatos serão devidamente apurados de forma justa, responsável e transparente", completa

Para a coluna de Fábia Oliveira, o advogado de Marcela, Diego Candido, explicou que a postagem foi feita sem a autorização de sua cliente e que ela estaria sofrendo coação por parte do cantor para republicar a nota em suas redes sociais. Ele também afirma que pedirá uma medida protetiva contra o ator e que dará continuidade ao processo judicial nesta semana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski

agressão
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Show da Amazônia Jazz Band reúne música brasileira e paraense, no Theatro da Paz, nesta segunda (27)

Concerto terá repertório que inclui samba, frevo e clássicos do Pará

27.10.25 8h00

EXCLUSIVO

‘Tremembé’, Prime Video lança série sobre os criminosos mais famosos do Brasil

Baseada em livros de Ulisses Campbell, a produção revisita casos como os de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Roger Abdelmassih, mostrando o cotidiano e os conflitos dos detentos mais conhecidos do Brasil.

27.10.25 8h00

CINEMA

Documentário sobre Dona Onete é exibido na Mostra de São Paulo

Longa será apresentado neste domingo (26), na Cinemateca, com presença da artista paraense, e volta à programação na próxima terça-feira (29)

26.10.25 14h03

FAMOSOS

Nasce Eloáh, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Influenciadora publicou vídeo no TikTok mostrando os preparativos para a maternidade antes do parto da filha com o empresário

26.10.25 11h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

REGRAS

O que não pode levar para o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja a lista de itens proibidos

Evento no Mangueirão reúne artistas nacionais e internacionais e antecede a COP30

27.10.25 8h00

EXCLUSIVO

‘Tremembé’, Prime Video lança série sobre os criminosos mais famosos do Brasil

Baseada em livros de Ulisses Campbell, a produção revisita casos como os de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Roger Abdelmassih, mostrando o cotidiano e os conflitos dos detentos mais conhecidos do Brasil.

27.10.25 8h00

POLÊMICA

Influenciador de Recife contesta título de Belém como ‘capital do brega’ e divide opiniões na web

A fala de Anderson Neiff que vai ao ar no Fantástico, deste domingo (27), tentar apresentar os motivos pelos quais Recife seria, segundo eles, a capital deveria ter o título

26.10.25 10h02

MÚSICA

Quem foi Vanessa Rios, cantora que morreu aos 42 e planejava carreira internacional

Ela era casada com o americano Joe Ridenhour, que ajudou a abrir portas nos Estados Unidos

27.10.25 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda