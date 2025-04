Curta 'Num Mar de Canções' resgata composições inéditas e história de luta do Mestre Lázaro

O documentário musical “Num Mar de Canções”, lançado no canal Filme do B no YouTube na última quinta-feira (03/04), mergulha na trajetória de vida e musicalidade do Mestre Lázaro, morador da Vila dos Pescadores, localizada na Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu, na Praia de Ajuruteua, em Bragança, no Pará. A obra parte da máxima ensinada por seu pai sobre ‘aprender de tudo, para viver do que quiser’, e traça um retrato do artista, pescador, carpinteiro, compositor e líder comunitário da região.

Com duração de 10 minutos, o curta-metragem será exibido presencialmente no dia 9 de maio, durante a Mostra Cine Olímpia, iniciativa realizada em Bragança pela Secretaria de Cultura do Pará (Secult), em parceria com a produtora Sapucaia Filmes. A previsão é de que o documentário também seja exibido em julho, na própria Vila dos Pescadores, após o período chuvoso. A produção foi contemplada pelo edital de audiovisual para iniciantes da Lei Paulo Gustavo, promovido pela Secult/Pará.

O projeto audiovisual é assinado pelas produtoras, com produção executiva e direção do próprio Mestre, direção de produção de Cecília Nascimento, e produção de Simone Rocha. O roteiro, direção de fotografia, codireção e montagem são de San Marcelo, que acompanha a trajetória de Lázaro desde 2017.

Mestre Lázaro é reconhecido por seu envolvimento com o movimento de salvaguarda do Carimbó. Filho de Lourenço Melo e Maria de Nazaré, pioneiros que chegaram à Praia de Ajuruteua por volta de 1913, fugindo da seca no Ceará, o mestre atua como líder comunitário há quase quatro décadas.

San Marcelo explica que a ideia do documentário surgiu a partir da vasta produção musical do Mestre, cujas composições permanecem em grande parte registradas apenas em sua memória. “Ele consegue fazer horas de show interpretando apenas canções autorais”, relata. Por isso, a proposta do filme é também um esforço de preservação e difusão desse repertório inédito.

O roteirista e diretor de fotografia destaca que o recorte escolhido para o filme tem como base a lição deixada pelo pai do Mestre Lázaro, que inspirou a música homônima. Além disso, o curta traz elementos da atuação do artista na comunidade e na valorização do Carimbó, patrimônio cultural e imaterial do Brasil.

“Devido à minutagem do filme, tivemos que fazer escolhas difíceis, especialmente na montagem, por conta da trajetória incrível que ele tem”, observa.

Ele ainda revelou que a equipe já trabalha em uma série musical em fase de captação, intitulada “Mestre dos Mares”.

O envolvimento de San Marcelo com o Mestre Lázaro começou ainda na produção do videoclipe da canção “Colhereira", parte do projeto “Amazônia Tan Tan”, liderado por Almirzinho Gabriel. Desde então, a parceria entre os dois já rendeu outros videoclipes e até um pocket show gravado na vila.

“Dirigir e atuar não foi difícil com o carisma e personalidade do artista”, comenta Marcelo, acrescentando que sua direção fotográfica buscou apenas acompanhar o fluxo natural do cotidiano do Mestre. “Deixei o próprio mestre levar, como o mar leva, a câmera para dentro do seu ambiente”, complementou.

A condução da entrevista ficou a cargo do assistente de direção e também roteirista Cláudio Trindade. Raissa Reis, produtora do mestre desde o videoclipe O desejo do guará, segue à frente das produções atuais. A trilha sonora e a produção musical do documentário ficaram sob responsabilidade de Almirzinho Gabriel, com áudio e trilha sonora de Renan Marcell, mixagem e masterização de Thiago Albuquerque.

A canção que abre o documentário, “As Coisas Boas da vida", é uma composição de Mestre Lázaro em parceria com Almirzinho, que também assina os arranjos da faixa. A produção conta ainda com acessibilidade coordenada por Marta Moura, garantindo a inclusão de diferentes públicos ao conteúdo do filme.