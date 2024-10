Curro Velho abre inscrições presenciais para Oficina de Danças Urbanas em Belém

Estão abertas até sexta-feira (25) as inscrições para a Oficina de Danças Urbanas, orientada pelo instrutor Renan Mendes. A atividade oferece 25 vagas para pessoas acima de 12 anos e será realizada entre os dias 29 de outubro e 11 de novembro, no Núcleo de Oficinas Curro Velho, localizado na rua Prof. Nelson Ribeiro, 287, no bairro do Telégrafo, em Belém.

As inscrições são presenciais e podem ser feitas nos dias úteis, das 8h30 às 17h, no próprio Curro Velho. A oficina, voltada para o público a partir dos 12 anos, proporcionará um ambiente interativo entre os participantes.

As aulas ocorrerão na Sala de Dança do Núcleo de Oficinas Curro Velho, de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h, totalizando uma carga horária de 30 horas. O objetivo das aulas é aprofundar os fundamentos da dança urbana por meio de coreografias que estimulam a coordenação motora e promovem a consciência corporal dos participantes.

Serviço:

Oficina de Danças Urbanas

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho

Endereço: Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, Telégrafo, Belém

Período de inscrição: 21 a 25 de outubro (segunda a sexta-feira)

Horário: 8h30 às 17h

Documentos: RG, CPF e comprovante de residência