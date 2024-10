Núcleo de Oficinas do Curro Velho oportuniza programação para as crianças, em Belém

O Núcleo de Oficinas Curro Velho, por meio da Fundação Cultural do Pará, irá promover, entre os dias 9 e 11 de outubro, atividades voltadas para o público infantil. Na programação, haverá oficinas de fantoches, disputa de jogos, sessões de cinema e distribuição de livros, de forma gratuita, a partir das 14h, na Biblioteca Carmen de Sousa, no Curro Velho, situado na Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, no Telégrafo, em Belém.

Nesta quarta-feira (9), primeiro dia da programação, ocorre o ‘Vai e Vem da Leitura’. Esses dias de atividades serão focados na distribuição de livros, apresentação de teatro de fantoches, gincana literária, cirandas cantadas e brindes.

“Este projeto foi desenvolvido para incentivar o prazer pela leitura na infância. Além disso, o programa promove mensalmente atividades pedagógicas culturais, como contação de histórias, leitura compartilhada, oficinas de artes, jogos e brincadeiras lúdicas” , explica Camila Amaral, bibliotecária responsável pelo espaço.

Já na quinta-feira (10), às 14h, as competições tomarão conta da programação promovida pelo Núcleo de Oficinas Curro Velho, com entrega de brindes ao final do evento. As competições serão divididas em: xadrez, quebra-cabeças e twist. Na sexta-feira (11), último dia do projeto, a biblioteca exibirá o filme ‘Divertida Mente 2’, sucesso de bilheteria em 2024 por abordar a saúde mental de crianças e adultos, com ênfase na ansiedade, personagem protagonista da trama. A sessão ocorrerá no Cinebook, com classificação livre.

Socorro Baía, coordenadora da Biblioteca Arthur Vianna, comenta que, todos os anos, o planejamento para o mês das crianças é algo recorrente, pois o espaço estimula o desenvolvimento infantil por meio da leitura. “É aprender brincando”, disse. Além disso, a programação do evento foi pensada nos diversos estímulos possíveis para as crianças. “Priorizamos atividades lúdicas e diversificadas, visando aproximá-las dos livros e da leitura por meio de ações que estimulam a criatividade, a aprendizagem e o lúdico” , afirma.

O evento, em alusão ao Dia das Crianças, visa tornar a biblioteca um espaço difusor de atividades culturais, oferecendo às crianças acesso a oportunidades que estimulam a aprendizagem, a criatividade e, principalmente, a leitura, por meio do contato com diversas obras literárias, comenta Amaral, bibliotecária funcionária da biblioteca.

Serviço

Datas:

9 de novembro - Vai e Vem da Leitura

10 de novembro - Dia de Jogos na Biblioteca

11 de novembro - Cinebook (exibição de ‘Divertida Mente 2’)

Horário: 14h

Local: Biblioteca Carmen Sousa, no Curro Velho

Endereço: Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, no Telégrafo.