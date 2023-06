Pássaros Juninos se apresentam no Teatro Waldemar Henrique a partir desta quarta-feira, 21

A história das artes cênicas no Pará, para além da biografia de atores, atrizes, dramaturgos e diretores, tem também como particularidade o surgimento de uma estética e de um formato de espetáculo que não é encontrado em nenhum outro estado brasileiro: os Pássaros Juninos. A originalidade está presente em diversos aspectos, tanto pelos figurinos empregados, pelos elementos culturais utilizados, quanto pela forma como alterna narrativa linear, esquetes humorísticas e números musicais, com instrumentos e canções sendo executados ao vivo pelo elenco.

Os Pássaros Juninos serão a atração desta semana no Teatro Waldemar Henrique, dando continuidade às atrações do Arraial de Todos os Santos, programação organizada e concebida pelo Governo do Pará. Reunindo mais de 22 grupos de pássaros, as apresentações começam nesta quarta-feira, (21), estendendo-se durante toda a semana. Os espetáculos serão encenados até o próximo domingo, 25, na mesma casa teatral.

Também como parte da programação do Arraial de todos os santos, o concurso de quadrilhas juninas continua no Centur, a sede da Fundação Cultural, enquanto os pássaros juninos se apresentam no Teatro Waldemar Henrique, reunindo os brincantes de todas as idades e o público.

História e cultura dos Pássaros Juninos

De acordo com estudos da história e da cultura paraenses, a manifestação originária do Pará nasceu no período do Ciclo da borracha, por volta de 1910. Naquele momento, as pessoas das classes desfavorecidas não tinham acesso ao teatro. Excluídos e discriminados, ficavam do lado de fora dos espaços cênicos, imaginando o que acontecia dentro. Assim, a população, com o uso da criatividade e da irreverência, começou a conceber e a produzir espetáculos no meio das vias públicas.

Nas dramaturgias criadas, as histórias sempre homenageavam alguma espécie de pássaro presente na região amazônica. O pássaro, além de ser um elemento de reconhecimento dos artistas e da plateia com a região, assumiam também o papel de trazer a reflexão sobre a importância da natureza e dos imaginários das florestas.

Tradicionalmente, as apresentações dos grupos de Pássaro Junino ocorrem no período dos festejos juninos, seguindo a mesma forma de espetáculo. As manifestações dos pássaros são feitas na maioria das vezes em espaços abertos. Ainda que as tramas apresentem algumas diferenças entre si, é esperado que as histórias representem uma cena onde os pássaros fogem dos caçadores, que querem atingi-los, e com ajuda das fadas, os animais ficam soltos e livres para brincar na quadra junina.

Célia Pinto, técnica em Gestão Cultural, destaca os elementos encontrados apenas no espetáculo paraense: “Embora essa manifestação tenha as características de um teatro, usando elementos como a coxia e o palco, ele tem uma dramaturgia própria, retratando a realidade ribeirinha, amazônica, periférica e indígena”

Apresentação dos Pássaros e Cordões Juninos

Data: 21 a 25 de junho

Horário: 18h

Local: Teatro Waldemar Henrique - Av. Presidente Vargas, 645 - Campina, Belém

Para mais informações sobre a programação do Arraial de Todos os Santos basta acessar o site www.arraial2023.com.