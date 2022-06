Belém tem programação de Cordões de Pássaros e Bichos juninos até 3 de Julho; confira

A quadra junina também é marcada pelos cordões de pássaros e bichos juninos, que é um teatro popular musicado, criado no Pará pela própria população, desde a Bélle Époque amazônica. Em Belém, duas programações marcam os finais dos festejos: "A Revoada dos Pássaros", no Teatro Margarida Schivasappa e a apresentação de "Pássaros e Cordões de Bicho", no Teatro Waldemar Henrique. A programação completa segue até o próximo dia 3 de julho, sempre às 19h.

No Waldemar Henrique, localizado na praça da república, a programação da prefeitura de Belém iniciou no último dia 8 de junho e segue até o dia 29 de junho. Ao todo, 16 pássaros e bichos juninos irão se apresentar. Hoje, 22, às 19h apresentam-se os cordões: Cordão de Bicho Oncinha, Pássaro Rouxinol e Pássaro Papagaio Real.

Já no Margarida, a programação iniciou no último dia 11 de junho com a Revoada dos Pássaros, com 14 grupos. Neste sábado, 25, a programação tem as apresentações a partir das 19h do Cordão de Bicho Borboleta Azul e do Pássaro Junino a Graça.

A socióloga, Laurene Ataíde, guardiã do cordão de pássaro Colibri de Outeiro, destaca que o Colibri completou 51 anos neste ano e reiterou a importância da manifestação da cultura popular paraense, por meio desses pássaros. "importante participar de todos os eventos em que possa ser divulgada e valorizada essa manifestação da cultura popular paraense. Para que não fique no esquecimento. Esperamos que todos os grupos de Pássaros sejam prestigiados pelo povo, para que sintam e vejam como é belo o nosso teatro dos Pássaros", comentou.

Laurene afirma que é importante a participação do público, com o intuito de manter a tradição dos pássaros e faz um convite a quem conhecem, mas também, a quem não conhece esse universo para prestigiar a programação. "Nossas apresentações vão de 25 de junho a 3 de julho. Meu convite é especial, para que você vá assistir. Garanto, vocês vão ficar encantados com a beleza de nossa dramaturgia", finalizou.

Confira a programação de Cordões de Pássaros e bichos no Teatro Waldemar Henrique

Quarta-feira - 22/6

19h - Cordão de Bicho Oncinha

20h - Pássaro Rouxinol

21h - Pássaro Papagaio Real



Quinta-feira - 23/6

19h - Pássaro Sabiá

20h - Pássaro Tem-Tem do Guamá



Quarta-feira - 29/6

19h - Pássaro Ararajuba

19h50 -Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro

20h40 - Cordão de Bicho Borboleta Azul

21h30: Pássaro Beija-Flor

22h15 - Pássaro Japiim.

Confira a programação de Cordões de Pássaros e bichos no Teatro Margarida Schivasappa

Sábado - 25/06

19h –Cordão de Bicho Borboleta Azul – Belém/Mosqueiro

20h – Pássaro Junino a Graça - Belém

Domingo - 26/06

19h –Cordão de Bicho Oncinha – Belém/Icoaraci

20h – Pássaro Junino Folclórico Beija Flor - Belém

Segunda-feira - 27/06

19h –Cordão do Bicho Bacu - Belém/Icoaraci

20h –Cordão de Pássaro Bragantino - Belém

Terça-feira - 28/06

19h –Grupo Cordão de Pássaro Tem-Tem de Outeiro -

20h – Pássaro Junino Tangará - Belém

Quarta-feira - 29/06

19h –Pássaro Junino Papagaio Real - Belém

20h – Ponto de Cultura Pássaro Junino Rouxinou - Belém

Quinta-feira 30/06

19h –Pássaro Junino Tem-Tem do Guamá - Belém

Sexta-feira 01/07

19h –Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro - Belém/Outeiro

20h – Pássaro Ararajuba - Belém

Sábado 02/07

19h –Cordão de Pássaro Pipira da Água Boa - Belém/Outeiro

20h – Pássaro Junino Tucano – Belém

Domingo - 03/07

19h –Pássaro Junino Japiim - Belém/Outeiro

20h – Pássaro Junino Suindara - Belém