Levantamento dos mastros marca a abertura dos Arrastões do Pavulagem

A abertura oficial dos Arrastões do Pavulagem foi realizada na noite desta quarta-feira (9), na Praça dos Estivadores, em Belém, com a chegada da comitiva do Boi Pavulagem e o levantamento dos mastros de São João menino, tradicional cerimônia que celebra São João e pede as bençãos do santo para as brincadeiras realizadas ao longo do mês.

Para a festa foram confeccionados dois mastros - um dos homens e outro das mulheres - que são colocados em uma embarcação, no cais da Estação das Docas, e levados pelo rio até a Escadinha do Cais do Porto, como forma de valorizar a relação do cortejo com os rios da Amazônia. Ao desembarcar, os mastros foram recebidos pelo Batalhão da Estrela e conduzidos até a Praça dos Estivadores onde foram fincados e permanecerão até o fim da festividade. Na sequência da programação, aconteceram a Roda de Boi e a Roda Cantada, reunindo brincantes de todas as idades.

A professora Elisângela Diniz ajudou a carregar o mastro das mulheres. Ela é natural de Cachoeira do Arari, cidade que inspirou a criação da cerimônia dos mastros em Belém. Para ela, o momento também celebra a força feminina. "Carregar esse mastro primeiro representa a cultura paraense, e segundo a força da mulher corajosa. Desde criança vivo esse momento e me sinto muito feliz de participar", declarou.

35 anos de Pavulagem

Com o tema “Arraial do Pavulagem 2022: 35 anos de Pavulagem”, as atividades deste ano homenageiam o tempo de atuação do coletivo de artistas formado por Ronaldo Silva, Júnior Soares e outros nomes importantes para a cultura da Amazônia.

"O coração está aqui batendo mais forte, parece que é o nosso primeiro cortejo. Esses últimos dois anos serviram para nos mostrar o quanto é importante valorizar a cultura, o povo na rua, brincando e acompanhando os arrastões. Não tem pessoa mais feliz que eu hoje", afirmou Ronaldo Silva, músico e presidente do Instituto Arraial do Pavulagem.

1º arrastão

Quem está aguardando pelo retorno do arrastão às ruas de Belém deve ficar atento: a concentração do cortejo será na Praça da República a partir de 08h. Uma roda cantada começa às 09h e às 10h o arrastão sairá da Praça da República, com chegada na Praça dos Estivadores prevista para às 11h. No local, a banda do Arraial do Pavulagem apresentará um repertório cheio de sucessos junto com participações especiais.

Serviço

Arrastão do Pavulagem

Concentração - a partir de 08h, na Praça da República

Roda cantada - 09h

Saída do cortejo - 10h

Chegada do cortejo - 11h, na Praça dos Estivadores

Término da programação - 14h