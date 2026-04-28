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Criador do He-Man, Roger Sweet morre aos 91 anos

Designer foi responsável pelo desenvolvimento do personagem na Mattel e enfrentava diagnóstico de demência

Hannah Franco
fonte

Criador de He-Man, Roger Sweet morre aos 91 anos (Reprodução/Redes Sociais)

O designer Roger Sweet, conhecido por criar o personagem He-Man, morreu nesta terça-feira (28), aos 91 anos, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela viúva, Marlene Sweet, ao site TMZ.

Segundo ela, o criador enfrentava um quadro de demência e morreu em um centro de cuidados onde estava internado.

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Criado como uma linha de brinquedos da Mattel, o mundo de He-Man já foi adaptado para diferentes mídias ao longo de quatro décadas de existência

Roger Sweet atuou na Mattel a partir da década de 1970. Nos anos seguintes, ele se destacou ao desenvolver o personagem He-Man, que se tornaria um dos principais nomes da linha He-Man and the Masters of the Universe.

Em fevereiro de 2026, a esposa do designer criou uma campanha de arrecadação online para ajudar nos custos da internação. A iniciativa reuniu cerca de US$ 95 mil.

A Mattel Foundation também contribuiu com uma doação de US$ 5 mil para apoiar o tratamento.

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