O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Gerry Conway, autor de quadrinhos do Homem-Aranha na Marvel, aos 73 anos

Ele ajudou a criar personagens marcantes como o anti-herói Justiceiro, Nuclear, Killer Croc e Jason Todd, além de escrever aventuras do Homem-Aranha, incluindo a famosa saga da morte de Gwen Stacy

Estadão Conteúdo

O americano Gerry Conway, nome importante na história dos quadrinhos da Marvel Comics, morreu aos 73 anos. A notícia foi confirmada pela editora norte-americana nesta segunda-feira, 27. A causa da morte não foi divulgada.

"Em nome de sua família, lamentamos informar o falecimento do escritor e ex-editor-chefe Gerry Conway. Gerry foi um ícone extraordinário dos quadrinhos, que moldou a própria cultura pop. Ele era um querido amigo, parceiro e mentor, e nossos corações estão com sua família e com os milhões de pessoas que ele impactou com seu trabalho. A Marvel expressa suas mais sinceras condolências a todos que o conheceram e amaram", diz o comunicado.

Conway começou a carreira ainda adolescente e rapidamente se tornou um dos principais nomes da Marvel. Ele ajudou a criar personagens marcantes como o anti-herói Justiceiro, Nuclear, Killer Croc e Jason Todd, além de escrever aventuras do Homem-Aranha, incluindo a famosa saga da morte de Gwen Stacy, considerada uma das mais importantes daquele universo.

A partir da edição 111 de O Espetacular Homem-Aranha (1963), Conway substituiu Stan Lee como roteirista da principal revista de super-heróis por mais de três anos, levando a publicação até a edição 149. A passagem de Conway pela série foi marcada por momentos cruciais que redefiniram o Homem-Aranha e a Marvel como um todo.

Ao longo da carreira, Conway também deixou sua marca em diversos títulos importantes, como Vingadores, Quarteto Fantástico, Liga da Justiça, Thor e Homem de Ferro.

No final da década de 70, o quadrinista alternava entre escrever títulos para a Marvel e a DC, continuando a criar novas aventuras para os personagens que tanto estimava. Ele escreveu o roteiro do primeiro crossover entre Superman e Homem-Aranha.

Nos anos de 1980, Conway escreveu a animação Fire and Ice (1983), juntamente com Roy Thomas, baseado em personagens criados por Ralph Bakshi e Frank Frazetta. Conway e Thomas foram os autores do argumento que depois foi roteirizado por Stanley Mann para o filme Conan - O Destruidor (1984).

Nos últimos anos, ele participa de muitas sessões de autógrafos e feiras dedicadas ao gênero. Foi convidado, inclusive, das edições de 2024 e 2025 da CCXP, em São Paulo.

ÚLTIMAS EM CULTURA

SURPRESA

Luciano Huck está no Pará para entrega de prêmio de R$ 1 milhão

Imagens do apresentador do 'Domingão' começaram a circular nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (27)

27.04.26 15h12

BDAY

Chrigor comanda festa de aniversário de 20 anos do Açaí Biruta nesta quinta-feira

O ex-vocalista do Exaltasamba é a atração principal da noite, que conta ainda com apresentações de Nosso Tom, Gigio Boy, Kobiçado e Dieguinho

27.04.26 12h39

CELEBRAÇÃO

TV Liberal inicia comemorações de 50 anos ao vivo no Bom Dia Pará

Emissora celebra 50 anos de fundação com programação especial e homenagens

27.04.26 11h01

CULTURA

Por que Anderson Neiff é o 'Rei do brega funk'? Cantor segue internado após ataque de tiros

Conhecido também pelo conteúdo que publica sobre sua rotina e bastidores da vida artística, o artista começou cedo e construiu sua carreira de forma independente.

27.04.26 10h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

TV Liberal celebra 50 anos de história e conexão com os paraenses

Em 27 de abril de 1976, Romulo Maiorana e autoridades protagonizavam o começo de uma nova era da televisão na Amazônia. Por isso, o dia de hoje é, para o público e profissionais da emissora, um momento ímpar para se celebrar

27.04.26 8h00

SAÚDE

Apresentadora do SBT tem mal-estar ao vivo e erra nome de Cesar Filho

Simone Queiroz revelou ter sofrido uma crise de labirintite ao vivo e detalhou os sintomas que sentiu durante a transmissão

27.04.26 8h56

CELEBRAÇÃO

TV Liberal inicia comemorações de 50 anos ao vivo no Bom Dia Pará

Emissora celebra 50 anos de fundação com programação especial e homenagens

27.04.26 11h01

JUSTIÇA

Justiça bloqueia R$ 1 milhão de Gato Preto após denúncia de violência doméstica contra Bia Miranda

O influenciador também tem denúncias por duas tentativas de homicídio doloso em um acidente de trânsito. Bia Miranda também recebeu proposta de multa de R$ 150 mil por omissão de socorro no episódio do acidente

27.04.26 9h10

