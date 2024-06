Cortejos do Boi da Terra e do Boi Flor da Juventude saem às ruas de Belém neste fim de semana

Durante o mês de junho os domingos em Belém são tomados pelas cores e pelos ritmos dos tradicionais festejos dos Bois-Bumbás na capital paraense. Neste fim de semana, os cortejos do Boi-Bumbá Flor da Juventude e do Boi da Terra saem às ruas dos bairros do Guamá e Terra Firme, em Belém, para os arrastões dos grupos parafolclóricos.

A manifestação cultural dos Bois-Bumbás é uma tradição viva em diversos municípios paraenses, inclusive a capital, Belém. A tradição surgiu com a migração da população nordestina rumo ao Pará, no século XIX, durante o ciclo da borracha. O festejo caiu nos gostos da população, que mantém a cultura até os dias de hoje.

Boi Flor da Juventude

Com um legado que já dura 20 anos, a festa do Boi-Bumbá Flor da Juventude, no Guamá, inicia no sábado (8), às 19h, na Passagem Bugarim. Em seguida, o grupo faz outra apresentação na Passagem Ezeriel, às 21h.

As apresentações continuam ao longo de toda a quadra junina. No dia 15, é a vez da Passagem Francisco Lobato receber a toada e ser colorida pela passagem do boi, a partir das 21h. A programação encerra no dia 22 com duas apresentações: às 20h, na Sede do Clube do Remo, bairro de Nazaré; e às 22h, na Passagem Tiago Way, na Cremação. A expectativa é que mais de 50 crianças, jovens e adultos participem dos cortejos.

Boi Flor da Juventude atrai brincantes de todas as idades (Divulgação / Boi-Bumbá Flor da Juventude)

O artesão Benedito Oliveira, fundador e presidente do Boi-Bumbá Flor da Juventude, conta que o projeto cumpre um importante papel de promover inclusão social e acesso à cultura popular para crianças em situação de vulnerabilidade social. “É uma gratificação imensa a gente acolher essas crianças e jovens e trazer eles para dentro do nosso barracão”, diz.

Os brincantes do boi participaram ativamente das oficinas de barricas, confecção de adereços, bordado e costura e produção do boi, além dos ensaios para os Autos do Boi, que aconteceram ao longo dos meses de abril e maio. As atividades ocorreram na sede-curral do Boi-Bumbá Flor da Juventude, localizada na Rua Caraparu.

Além dos cortejos, o projeto prevê a produção de um curta-metragem e a implementação do programa “Conhecendo o Boi-Bumbá” nas escolas locais. O Boi-Bumbá Flor da Juventude foi contemplado pela Lei Complementar nº 195/2022, conhecida como “Lei Paulo Gustavo”.

Boi da Terra

Já no bairro da Terra Firme, a festa do Boi da Terra inicia no domingo (9), às 14h, com apresentação do Batalhão de Ouro do Boi da Terra. O primeiro Arrastão Cultural de 2024 promete levar alegria e diversão aos moradores da comunidade local e para os participantes de outros bairros que irão prestigiar a programação.

Ildo Terra, coordenador do boi, desataca que todos os anos o movimento celebra - para além da cultura popular - a luta pela inclusão social, a promoção de uma cultura de paz e o combate à violência na periferia. “É uma manifestação cultural e popular que visa despertar o povo para sua consciência, para as suas realidades e para o enfrentamento dessas dificuldades no dia a dia”, cita.

"Nós vamos promover oficinas o ano inteiro. Oficinas de serigrafia, de estamparia, de confecção de instrumento, de percussão, enfim. A expectativa é que cada vez mais a gente possa envolver a comunidade - as crianças, as mulheres, a juventude - para que participem e se envolvam nessas atividades e para que a gente seja capaz de garantir a inclusão social, gerar renda e mudar a nossa realidade”, completa Ildo.

Além da apresentação do Batalhão de Ouro do Boi da Terra, o festejo contará com a participação de artistas como Beto Frosk, Alan Chaves, do flautista Mateus Campos e do grupo Pandeiro Livre.

O Arrastão Cultural ganhará as ruas do bairro às 17h e, logo após, a festa continua no Curral do Boi da Terra, localizado na esquina das passagens Nossa Senhora das Graças e Comissário.

A festa do Boi da Terra é celebrada no bairro há 17 anos (Jeniffer Terra)

O Grupo Parafolclórico Boi da Terra atua há 17 anos no bairro da Terra Firme e tem composições autorais dos integrantes do Batalhão de Ouro, que embalam a contagiante manifestação, tendo como foco a valorização da cultura e da coletividade da comunidade local.

Serviço:

Cortejos do Boi-Bumbá Flor da Juventude

Passagem Bugarim

Data: 08 de junho, às 19h

Passagem Ezeriel

Data: 08 de junho, às 21h

Passagem Francisco Lobato

Data: 15 de junho, às 21h

Sede do Clube do Remo

Data: 22 de junho, às 20h

Passagem Tiago Way

Data: 22 de junho, às 22h.

Arrastão Cultural do Boi da Terra

Passagem Comissário

Data: 09 de junho, às 14h