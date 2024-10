Cortejo Visagento transforma o Dia das Bruxas em uma celebração do imaginário popular paraense

Na noite desta quinta-feira (31/10), o Cortejo Visagento chegou à sua sexta edição, transformando o Dia das Bruxas em uma celebração do imaginário popular paraense. Com figuras como a Mulher do Táxi e a Matinta Perera, o evento reforça a identidade cultural da região e atrai um público diverso, que se fantasia de lendas urbanas, entidades e figuras misteriosas da cultura local. Organizado pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB), o cortejo contou com a participação duas mil pessoas e foi aberto ao público.

A concentração ocorreu a partir das 18h em frente ao Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá. De lá, os participantes seguiram em cortejo pelas ruas Paes de Souza, Caraparu e Travessa Liberdade de Castro, até a Praça Benedito Monteiro, onde o evento se encerra.

Este ano, o tema escolhido foi “O Canto que ecoa nas florestas queimadas”, que homenageia o uirapuru, pássaro místico da Amazônia conhecido por seu canto envolvente

Cely Borges, que participou do Cortejo Visagento fantasiada de Matinta Perera, reforçou o vínculo com a personagem, a qual faz questão de homenagear todos os anos. Para ela, o evento desempenha um papel importante ao valorizar as lendas da cultura local, destacando a necessidade de manter vivas essas histórias nas ruas e nas escolas para as novas gerações.

“Temos que sempre celebrar as nossas lendas por isso acho a proposta do Cortejo de trazer para às ruas o imaginário popular paraense”, afirmou.