Cortejo Visagento sai às ruas de Belém na quinta-feira (31/10); veja como participar

O Dia das Bruxas em Belém será marcado pela 6ª edição do Cortejo Visagento, que ocorrerá na próxima quinta-feira (31/10), com concentração a partir das 18h em frente ao Cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá. O evento é organizado pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB) e promete trazer arrepios e assombrações tipicamente paraenses.

Para 2024, o tema do cortejo é "O Canto que ecoa nas florestas queimadas", que homenageia o pássaro uirapuru, incentivando discussões sobre questões ambientais entre os moradores, já que falta menos de um ano para a COP 30 ser realizada na cidade.

Além das tradicionais contações de histórias e concursos de fantasia, os participantes poderão conhecer curiosidades sobre o bairro do Guamá. Os participantes vão percorrer a Rua Paes de Souza; em seguida, Rua Caraparu, Tv. Liberdade de Castro e finalizam na Praça Benedito Monteiro.

Para participar, basta ir ao cemitério - local da concentração - fantasiado ou não, e se esbaldar na atmosfera sobrenatural do evento.

Com o intuito de valorizar a cultura paraense e promover o sentimento de pertencimento entre os moradores do Guamá, o Cortejo Visagento busca refletir sobre a contemporaneidade enquanto dialoga com as histórias regionais e os desafios ambientais enfrentados pela comunidade.

O cortejo, que já se consolidou no calendário cultural de Belém, atrai um público diversificado que se fantasia de lendas urbanas, entidades misteriosas e personagens de terror conhecidos.