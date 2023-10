Cortejo Visagento sai às ruas de Belém pelo 5º ano; Concentração às 18h no Cemitério Santa Izabel

O 5º Cortejo Visagento sai hoje, 31, às ruas de Belém com a temática: "Água: a mãe da vida pede socorro", homenageando a Iara e regionalizando a data conhecida internacionalmente como o Halloween ou Dia das Bruxas, mas que desde 2004 em Belém é declarado o Dia da Matinta Perera. O evento tem concentração às 18h no Cemitério Santa Izabel e sai em direção ao Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB), no bairro do Guamá.

O evento é realizado tradicionalmente no dia 31 pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB) e pretende evidência as lendas do folclore Amazônico e brasileiro com contação de histórias e concursos de fantasia, inspiradas no imaginário amazônico. Há participantes vestidos de visagens, Matinta, bruxas, entre outras figuras das lendas urbanas do Pará, a exemplo da Josefina, a moça do Táxi.

Tereza Oliveira é uma das coordenadoras que organiza o Cortejo Visagento, além de ser mediadora de leitura no Espaço Cultural Nossa Biblioteca (ECNB). "Já estou participando do cortejo há três anos. O cortejo começou a ser executado em 2018, só que a primeira vez foi feita somente com os alunos da biblioteca e em 2019 tivemos o primeiro cortejo saindo do cemitério Santa Izabel", disse.

O cortejo faz anualmente o percurso andando com saída do Cemitério Santa Izabel até a Biblioteca, mas o percurso muda, enquanto os brincantes ouvem histórias. Este ano o percurso saio do Cemitério, dobra na rua Paes de Souza, sem seguida entra na travessa 14 de abril, posteriormente pela rua Silva Castro e de lá pegam a avenida José Bonifácio, té a travessa Barão do Triunfo e finalizam na praça Benedito Monteiro. "Todo ano o trajeto do cortejo é mudado com objetivo de irmos contando a história da formação do bairro do Guamá", contou.

Questionada sobre a importância de regionalizar uma data importada dos Estados Unidos da América (EUA) e celebrar também a data que relembra a Matinta, um ser do imaginário Amazônica, Tereza destaca que: "é porque dentro da biblioteca nós trabalhamos principalmente com crianças e adolescentes, nós fomos percebendo a perda do interesse deles pela cultura, que nós temos aqui. Sobre as visagens, sobre as assombrações", explicou.

"Sempre quando nós íamos falar assim: 'vamos nos fantasiar, alguma coisa assim', sempre existia uma coisa de vamos fazer 'Halloween', vamos escolher só os personagens que são norte-americanos, de fora. Quando nós falávamos da Matinta a gente ficava assim, 'ah, mas isso não é bacana', isso já é uma coisa normal para gente. Então, voltar a reavivar essa herança, nós percebemos que a cultura aqui da Amazônia, aqui do Pará principalmente, ela estava sendo deixada de lado por eles", completou.

Para fazer esse resgate cultural e valorizar as lendas e o imaginário Amazônico, que o cortejo surge, diz Tereza, mas revela que não somente isso. "Ele também é um movimento de fazer com que as pessoas que são moradoras do bairro do Guamá percebam que ele não é um bairro que é somente violento como a gente via nas notícias antigamente", esclareceu.

"O cortejo, ele não tem o intuito de querer acabar com o Halloween, nem nada nesse sentido. É só uma forma de mostrar que nós não devemos nos esquecer disso. Acontece o Halloween, mas também vamos falar sobre o que é a nossa cultura, sobre a Matinta, sobre o saci, sobre as visagens, pegar as histórias que são do estado inteiro para conversar, para falar e para lembrar que a identidade. Então nós precisamos nos apropriar deste discurso, dessas visagens, dessas histórias, não serve só para poucas pessoas acessarem, ela é necessária que todos possamos ter", concluiu.

Tereza acredita que com o passar dos anos a tendência é aumentar o número de pessoas no cortejo, que em 2019 reuniu quase 2 mil pessoas e, para este ano, esperam por volta de 3 mil pessoas. E este público é diverso, diz, formado desde crianças a idosos. A coordenadora deseja que o público participe, e relembra que um dos Cortejos que mais a marcou aconteceram durantes a pandemia de Covid-19. "Em 2020, nós não tivemos cortejo. Mas nós fizemos o cortejo em 2021 e nele nós estávamos muito preocupados em termos perdido o público que nós tínhamos anteriormente, pois o cortejo de 2019 havia sido muito grande. Então nós também formamos toda uma força-tarefa com distribuição de álcool em gel, de máscara, para que as pessoas pudessem participar", relembrou.

Tereza reforça o convite, aos fazedores de cultura, a público, aos moradores do bairro do Guamá e dos bairros adjacentes. "Convido a todos que queiram participar do Cortejo, que venham participar conosco dia 31, concentração às 18 horas, saindo do cemitério Santa Isabel, e para quem não possa participar esse ano, se organize também para participar nos anos seguintes, para aqueles que queiram participar ou performar, sempre podem estar entrando em contato com o pelo Facebook, pelo Instagram, ligando para a gente, visitando o espaço, para unir junto conosco", finalizou.

Serviço

Evento: V Cortejo Visagento

Data: terça-feira, 31/10

Horário: a partir das 18h

Local: Cemitério Santa Izabel, bairro do Guamá.