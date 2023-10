Assembleia Paraense realiza hoje Halloween da AP para crianças e jovens

Um dos eventos tradicionais da Assembleia Paraense (AP) será realizado hoje (27) para crianças, jovens e as famílias do clube com o Halloween da AP. A atividade contará com várias atrações a partir das 19h, em dois espaços na sede campestre da Assembleia. O tradicional Halloween para o público infantil será na sede campestre, e pela primeira vez ocorrerá o Halloteen voltado para os adolescentes.

Na programação para a criançada, que começa às 19h, estarão Tio Tutuco, personagens caracterizados, os pockets shows “Wandinha” e “A volta das múmias”, show “Malévola”, brincadeiras como doces e travessuras, brinquedos infláveis, roda gigante, brinquedos eletrônicos, “Túnel do Terror” e “Camarim Fashion. A expectativa é que o público participante chegue a três mil pessoas.

Já o primeiro Halloteen, começará a partir das 20h, no salão VIP, para os jovens que poderão se agitar na pista de dança com o DJ Dan Miller, além de atrações com personagens caracterizados, “Túnel do Terror”, “Camarim do Terror”, túnel de Led e divertida apresentação do Rob de Led “Trio x Futurista”.

“Teremos o evento Halloween na AP que é um evento voltado para o público infantil e para o público teen, um evento muito prestigiado pelos sócios. É uma oportunidade para os sócios se reunirem, brincarem. O clube fica todo decorado. É uma grande festa da família Assembleia Paraense”, convida o vice-presidente da Assembleia, Márcio Braga.

Segundo a diretora de comunicação AP, Glenda Abdon, a ideia é fazer com que as famílias participem também junto com as crianças e adolescentes das festas. “O Halloween é uma das festas mais tradicionais do clube. O público-alvo é o infantil, mas a criança, claro, traz a família toda, numa comemoração aterrorizantemente divertida. Nesse ano preparamos também um espaço exclusivo para a turminha de 13 a 17 anos que já está mais crescidinha e gosta de atrações exclusivas”, destacou.

Um dos objetivos dos eventos é atrair os jovens associados e suas famílias para que participem cada vez mais do clube. “Por ser primeiro Halloteen, é uma nova experiência que a gente vai fazer, contratamos justamente o DJ Dan Miler, que é o que está nos 15 anos e em formaturas. Procuramos fazer um evento para a família como um todo, a expectativa para esse primeiro evento da galera mais jovem é que tenhamos um público em torno de 200 pessoas”, informa gerente de marketing e negócios do clube, Fábio Braz.

Cada sócio proprietário poderá emitir e pagar até dois convites, no site, app, e com a assistente virtual, de forma fácil e prática até hoje, no valor de R$ 120,00 cada, no cartão de crédito. Esses convites não serão descontados da cota mensal do sócio.

SERVIÇO: Halloween AP 2023

Data: sexta-feira, dia 27

Horário: 19h às 22h

Local: Deck 360º (Sede Campestre).

Programação:

19h: Animação do Tio Tutuco, personagens caracterizados, os pockets shows “Wandinha” e “A volta das múmias”, show “Malévola”, brincadeiras “doces e travessuras”, brinquedos infláveis, roda gigante, brinquedos eletrônicos, “Túnel do Terror” e “Camarim Fashion”;

20h: Show teatral “O multiverso de los muertos”;

20h30: Banda Turma Fantástica e Robô de LED;

22h: Encerramento.