Corpo de Anderson Leonardo, do Molejo, é enterrado no Rio

O corpo do Anderson Leonardo, do Molejo, foi enterrado neste domingo (28), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cortejo do corpo foi animado com músicas de sucesso do grupo. Anderson morreu na última sexta-feira (26), por consequência de um câncer na região inguinal.

O velório começou por volta das 11h e, além dos outros integrantes do Molejo, vários artistas participaram. Durante a ocasião, Andrezinho, um dos membros do grupo, anunciou que o Molejo vai lançar um álbum novo no segundo semestre: O Paparico do Molejo. O trabalho conta com músicas novas e releituras de canções antigas do grupo.

Os integrantes também afirmaram que Anderson Leonardo precisa ser relembrado com alegria e positividade. Andrezinho contou que isso aparecia mesmo nos momentos mais difíceis enfrentados pelo grupo.

Veja mais

"A gente tem que, mesmo na adversidade, lembrar que o Molejo leva alegria para o público, e o Anderson é a representatividade disso no contexto geral. Anderson é a alegria personalizada, e ele conseguiu transmitir isso durante todos esses anos. Temos que lembrar do Anderson com alegria, com positividade, com coisa boa", disse Andrezinho.

O pai do cantor, o produtor musical Bira Haway, fez uma homenagem ao filho através das redes sociais. “Filho sua alma foi recolhida com nobreza, me sinto triste por não mais te abraçar; mais meu conforto e meu orgulho é ter sido seu pai e ter te tornado um ícone, um profissional completo, um pai maravilhoso para os seus, um filho sensacional, um amigo extraordinário e principalmente pelo ser humano iluminado e inesquecível", disse Bira Haway, pai do cantor, que no enterro se disse muito abatido com a perda do filho.

O cantor Mumuzinho disse que o “samba está de luto”, e que fez uma homenagem a Anderson Leonardo em um show. O produtor musical Milton Manhães, responsável por lançar Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal e Almir Guineto, também foi responsável pelo início da carreira de Anderson Leonardo. Ele disse que o legado deixado pelo vocalista do Molejo é "muito grande".

O filho de Anderson, Rafael, descreveu o pai como uma pessoa humilde, alegre e ligado à família, "sempre com um cavaquinho na mão". Ele aproveitou para falar que o pai, porque o Molejo "é só felicidade". "É um legado eterno que vai ser sempre lembrado, com aquele sorriso que nós sempre conhecemos", disse Rafael.