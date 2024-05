VÍDEO: Coral da Uepa viraliza cantando brega paraense

O coral "Madrigal da Uepa", da Universidade Estadual do Pará, viralizou em um vídeo publicado recentemente nas redes sociais, onde aparece cantando diversas músicas do brega paraense em novos arranjos.

Entre as faixas, estão grandes sucessos do ritmo paraense, como "Bole Rebole", da Banda Los Bregas; "Ao Pôr do Sol", de Teddy Max; "Quem Não Te Quer Sou Eu", da Banda Sayonara; e "Eu Voltarei", de Nelsinho Rodrigues e Aninha.

O vídeo viral é um compilado de outras apresentações do grupo, onde os integrantes, homens e mulheres, dividem frases das músicas em, também, novas versões. Somente no TikTok, o vídeo já acumula 60 mil visualizações e quase 10 mil curtidas.

No perfil do "Madrigal da UEPA" do Instagram são postados registros de outras interpretações do grupo em outros gêneros musicais, como faixas natalinas e músicas religiosas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)