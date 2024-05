Pedreiros viralizam ao reproduzir brega saudade com ferramentas da obra; vídeo

Uma equipe de pedreiros chamou atenção ao criar a própria versão improvisada da música "Se ainda existe amor", sucesso nas festas de brega paraenses. Com as ferramentas utilizadas no trabalho, os funcionários de uma obra localizada em Jaboatão dos Guararapes (PE) viralizaram pelo bom humor e criatividade.

VEJA MAIS

O vídeo foi publicado pela conta do grupo "Quarteto da Arriação" e repostado pela conta oficial da aparelhagem paraense Carabao. Na filmagem, os funcionários do local aparecem adaptando a música eternizada na voz da cantora Jayne e de Balthazar e utilizam artefatos da construção como pá, martelo, desempenadeira e espátula. Confira:

"No dia que essa obra acabar será o fim do mundo!", brincou uma das seguidoras do grupo. "O patrão sem entender porque que a obra ainda não terminou", ironizou outra.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)