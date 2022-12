Filmes de Natal: Confira a lista com 6 destaques da época para maratonar

O Natal costuma ser uma época na qual as pessoas se reúnem para celebrar a data, e como coincide com as férias escolares, muitos aproveitam o momento para assistir programações natalinas, como os famosos filmes clássicos de Natal, ou até mesmo os lançamentos disponíveis nas plataformas de streaming com essa temática.

Confira 6 filmes, dos mais clássicos aos atuais, para assistir durante o Natal.

Veja os destaques dos filmes de Natal

A Felicidade Não Se Compra (disponível no Prime Vídeo e Telecine)

Lançado em 1946, o longa é um dos mais comentados e conhecidos filmes de natal. Dirigido por Frank Capra, o filme apresenta o personagem George Bailey, interpretado por James Stewart, que pretende se matar até ser salvo por um espírito que é candidato a anjo, Clarence. Juntos, ele convence Bailey a dar mais uma chance à vida.

Esqueceram De Mim (disponível no Disney Plus)

Ideal para quem gosta da junção comédia + Natal. Lançado em 1990, o longa traz o pequeno Kevin, vivido por Macaulay Culkin, quando é literalmente esquecido pela família em casa durante a viagem de Natal. Obrigado a se virar sozinho, Kevin se mete em diversas confusões e apronta várias ao tentar defender a casa de ladrões que tentam roubá-la.

O Grinch (disponível no Prime Video e Globoplay)

É outro clássico lançado em 2000, mas que até hoje é bastante elogiado, tendo até se tornado animação. Inspirado no livro de Dr. Seuss e protagonizado por Jim Carrey, o filme apresenta o personagem que faz de tudo para acabar com o Natal de todos na cidade onde vive, até que é surpreendido por uma menina que o faz repensar o plano.

O Diário de Noel (disponível na Netflix)

Entre os mais novos lançamentos está este que foi lançado na plataforma em dezembro de 2022. O longa apresenta o galã da série “This Is Us”, Justin Hartley, como um escritor que retorna à casa onde passou a infância e lá ele conhece uma mulher que está em busca de respostas. As coincidências do destino o farão se aproximarem.

Um Natal Cheio de Graça (disponível na Netflix)

Uma produção nacional, protagonizada pela influenciadora e atriz Gkay e o ator Sérgio Malheiros. Após uma decepção amorosa com a namorada que o traiu, Carlinhos e Graça fingem ser um casal para agradar a família tradicional do jovem. O que eles não sabiam era o tipo de consequência que esse plano iria gerar.

Um Presente da Tiffany (disponível no Prime Video)

A comédia romântica é o novo lançamento da plataforma, deste mês. No longa, dois casais recebem como uma ironia de Natal a troca acidental de presentes, o que mudará para sempre os relacionamentos de ambos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)