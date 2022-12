Criador de conteúdo Chrystian Lemos indica filmes e série natalinos para assistir

Com o início da semana que antecede o Natal, muitos aproveitam o momento para se reunir com a família ou aproveitar as férias. Os filmes e séries natalinos são a preferência de diversas pessoas e, para isso, o criador de conteúdo Chrystian Lemos veio ao O Liberal para indicar dois filmes e uma série com essa temática para o público assistir nas plataformas de streaming.

O jovem de 25 anos, nasceu em Nova Timboteua, interior do Estado, e começou na internet em meados de 2012. Porém, foi somente em 2020, ano do auge da pandemia, que o seu perfil se tornou conhecido no TikTok - plataforma de vídeos rápidos, que teve seu ápice durante o período de isolamento - e ele, de fato, começou a produzir conteúdo sobre cultura geek. No instagram (@chrystianlems), ele reúne mais de 100 mil seguidores. Somando com as outras redes sociais, são em torno 2 milhões de pessoas que o acompanham.

A primeira indicação do paraense é o filme “Um Menino Chamado Natal”, disponível na Netflix. O longa lançado em 2021 apresenta um garoto que embarca em uma aventura em busca do pai. Em meio a jornada de aventuras, e ao lado de uma rena teimosa e um camundongo, ele encontra o seu destino. “A história desse filme é bem emocionante, divertida e cheia de magia, onde descobrimos que nada é impossível. Sem dúvidas um ótimo filme para assistir em família”, diz Chrystian. Veja o trailler:

O segundo longa indicado pelo jovem é especialmente para quem não resiste a um filme clichê. “Uma Quedinha de Natal”, também da Netflix, trouxe de volta a atriz Lindsay Lohan, após alguns anos sem atuar. Lançado no último mês, o filme apresenta a história da herdeira mimada que após perder a memória fica aos cuidados de um viúvo e sua filha. O que ela não imagina é que a experiência a fará mudar, mesmo após recobrar as lembranças. “O filme realmente tem tudo o que um bom clichê de natal precisa ter pra ser bom: romance, comédia e um toque de magia. Certeza que esse filme vai aquecer teu coração”, frisa o criador de conteúdo. Veja o trailler:

A última indicação dele é uma série, que foi bastante comentada na época de seu lançamento em 2020. “Dash e Lily”, também disponível na Netflix. Com oito episódios, a produção apresenta o jovem Dash, que não curte muito o natal, e Lily, uma amante da época. Os dois começam a trocar mensagens e descobrem que têm muito mais em comum do que imaginavam. “Essa série é super leve, ótima para maratonar nesse clima de natal, além de ser inspirada nos livros de David Levithan e Rachel Cohn, então cola nela que é sucesso”, diz o paraense.

(*Estagiária PainahSilva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)