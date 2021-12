LISTA: Relembre os episódios de Natal das séries de comédia brasileiras disponíveis no streaming

Os fãs da TV brasileira sabem a delícia que é acompanhar seus personagens favoritos em aventuras especiais, e dentro desse cenário estão os famosos episódios de Natal. Seja um perrengue para arrumar uma ceia, uma disputa para ver quem tem o melhor Natal da rua, ou simplesmente questionar se vale a pena seguir as tradições; as histórias contadas pela TV brasileira são diversas. Por isso, separamos uma lista de episódios de Natal de séries de comédia nacionais, para curtir no Globoplay. Veja:

Tapas e Beijos

Tapas e Beijos (Reprodução/Globo)

Temporada 4, episódio 36

O clima de festividade do fim de ano passa longe de Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão) no último episódio da quarta temporada de “Tapas & Beijos”. O sumiço repentino de Rei (Márcio Garcia) com o dinheiro que as amigas pretendiam montar o próprio negócio é só um dos motivos de frustração da dupla.

Os Normais

Os Normais (Reprodução/Globo)

Temporada 1, episódio 26: Seguir a Tradição é Normal

No episódio, Rui e Vani têm de decidir onde passarão o primeiro Natal em conjunto. A dúvida é se a época festiva deverá ser celebrada em casa da mãe dele ou dela. Dá para imaginar o tamanho da confusão.

Toma Lá, Dá Cá

Toma Lá, Dá Cá (Reprodução/Globo)

Temporada 2, episódio 37: Milagre no Jambalaya

Os moradores do 11.º andar do bloco C do Jambalaya Ocean Drive decidem fazer uma ceia de Natal em conjunto. Os problemas começam quando, para desespero de Rita (Marisa Orth), Arnaldo (Diogo Vilela) chega em casa com um peru ainda vivo. Isadora (Fernanda Souza) também surpreende trazendo a sua contribuição: uma cesta natalina, mas explica que a pegou de uma vizinha cega do terceiro andar e no local colocou uma bolsa cheia de tijolos. Seu Ladir (Ítalo Rossi) ainda inventa um coral natalino eclético, com todos os participantes fantasiados. Para completar a festa, o anjo caído Tavares (Léo Jaime) baixa sem uma asa na festa do Jambalaya.

Vai Que Cola

Vai que Cola (Reprodução/Globo)

Temporada 4, episódio 41: Então é Natal

Dona Jô está animada com os preparativos para o Natal e distribui funções para os moradores da pensão; Ferdinando está preparando um auto de Natal, e as meninas da casa disputam o papel principal.

A Grande Família

A Grande Família (Reprodução/Globo)

Temporada 11, episódio 38: Natal da grande faminta

Temporada 1, episódio 8 (O Álbum da Grande Família)

Ao longo de mais de uma década no ar, “A Grande Família” teve uma série de episódios de Natal, mas separamos dois atualmente disponíveis no Globoplay. O mais recente é “Natal da grande faminta”, onde Nenê faz greve de fome no Natal para protestar contra a construção do viaduto. O outro faz parte da compilação “O Álbum da Grande Família”, que reúne episódios das primeiras temporadas da série.

A Diarista

A Diarista (Reprodução/Globo)

Temporada 3, episódio 31: Uma escória de Natal

Marinete recebe a visita da Soligênia, uma gênia que a concede três pedidos. Enquanto visualiza outras versões de sua vida, Marinete vive outras personagens de Cláudia Rodrigues: Sirene (Sai de Baixo), Talia (Escolinha) e Ofélia (Zorra).

Mister Brau

Mister Brau (Reprodução/Globo)

Temporada 2, episódio 18: EspeciBrau

Exibido no final de 2016, o especial de Natal “EspeciBrau” coloca os protagonistas da série em outro cenário. O casal Brau apresenta 25 videoclipes das melhores músicas de Mister Brau (Lázaro Ramos) e mais 2 videoclipes das músicas solo de Michele (Taís Araújo).