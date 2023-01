Como ter o bumbum das famosas: especialistas dão dicas de como preparar o corpo para o Carnaval

A contagem regressiva para o Carnaval 2023 já começou e, a maior parte das pessoas, preparam fantasias para os bloquinhos, mas também se preocupam em como cuidar do corpo para a maratona de saídas, tanto na parte da saúde, quanto os cuidados ligados à estética, para obter o "bumbum durinho" e a "barriga trincada" igual das famosas. Bruna Griphao, atriz e participante do "Big Brother Brasil 23", está na lista criada pela fisioterapeuta dermatofuncional, Jéssica Moraes, de bumbuns mais bonitos do ano.

Bruna Griphao está no top 1 da lista criada pela fisioterapeuta dermatofuncional de "bumbum mais bonito" do carnaval. (Reprodução / Instagram)

A médica dermatologista Suzanne Vianna dá dicas de como pular o carnaval sem descuidar da saúde da pele e a fisioterapeuta Dermatofuncional Jéssica Moraes e a massoterapeuta Nayara Carvalho mostram como manter o corpo curvilíneo para quem assim o desejar. "Na minha clínica temos a opção de tratar a saúde e a estética do paciente, pois ambas caminham juntas. Alimentação saudável, prática de atividade física, aumento da ingestão hídrica! Além dos protocolos estéticos e de soroterapia que potencializam este resultado. Para o carnaval, o procedimento mais procurado é a 'remodelação glútea', pois todo mundo quer o 'bumbum na nuca', para curtir", disse.

"Temos procedimentos que podem ser feitos para melhorar a pele, a aparência, perder alguns quilinhos e ficar bem nas fantasias. Sabrina Sato é uma usuária de bio estimulador de colágeno, por exemplo. Mas manter a hidratação da pele e hídrica, protetor solar, hábitos saudáveis também são importantes. Para aproveitar a folia bem", completou.

Especialistas dão dicas de como preparar o corpo para o carnaval. (Reprodução / Ana Lu Rocha)

A fisioterapeuta Jéssica revelou que inspirado nos famosos, muitos pacientes buscam as famosas enzimas. O procedimento é seguro, indolor e para quem vai pular a maratona do carnaval, ainda ajuda a auxiliar em acelerar o metabolismo, aproveitando a intensidade das danças dos bloquinhos. "Intradermoterapia, tratamento minimamente invasivo voltado para reabilitação de pele, como: redução de gordura localizada, celulite, estrias, flacidez e acelerar o metabolismo. É uma ótima opção para quem quer unir a folia e de quebra aproveitar a atividade para secar a barriguinha, por exemplo", destacou.

E quem exagerar na bebida após as festas de carnaval, pode optar por uma massagem funcional para eliminar os líquidos, complementa a massoterapeuta Nayara. "Trabalho com técnicas de liberação miofascial, regulação intestinal, melhora da retenção de líquidos, e tensão muscular. Com protocolos detox que consiste em massagem mais manta alternados já traz ótimos resultados", finalizou.

A especialista deixa os cuidados especiais para o carnaval: "Água é indispensável pelo menos 2L por dia. Alimentação Balanceada. Porque os dias de carnaval sempre são puxados, por mais que sejam divertidos", concluiu.

Confira a lista de corpos para se inspirar

1. Bruna Griphao

2. Virgínia Fonseca

3. Sabrina Sato

4. Romana Novaes

5. Grazi Massafera

