Ex-BBB Laís Caldas faz preenchimento para aumentar circunferência do bumbum

A ex-BBB Laís Caldas fez um procedimento estético no bumbum. A médica informou, por meio das redes sociais, que o preenchimento com ácido hialurônico é capaz de deixar o bumbum mais redondinho, já pensando no verão. A foto foi compartilhada nos stories do Instagram, na terça-feira (21).

Segundo a médica, o objetivo é levantar o bumbum, deixando uma volta mais alta e definindo um contorno nas nádegas. "Bumbum de milhões! Hoje foi o meu dia de preencher o bumbum com ácido hialurônico. É um procedimento super tranquilo, para dar volume e contorno do bumbum”, disse a ex-sister 2022.

VEJA MAIS

Foram usados 60 ml, para ter resultado imediato, e duração de até 2 anos. De acordo com a dermatologista, o resultado só começa a parecer com 30 dias.