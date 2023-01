Anitta usa calça com bumbum aparecendo em show em SP e recebe críticas

A cantora Anitta, 29, escolheu um visual ousado para se apresentar no ensaio de seu bloco de Carnaval em São Paulo. A cantora optou por uma calça com recortes no bumbum em um visual inspirado pela revolucionária Anita Garibaldi.

Anitta rebateu as críticas à "sexualização de figuras históricas" em fantasias de Carnaval.

"Eu sou sexualizada e sensual. Sou eu me inspirando, não sou eu vestida da pessoa. É uma versão minha de homenagear essa pessoa. Eu gosto de ser sensual, minhas músicas são sensuais. Não tem nada a ver eu estar aqui dançando, rebolando, toda tapada. Não combina comigo. Então é uma leitura minha", disse.

Anitta ousa em look (Reprodução Instagram)

Fantasias de Anitta

Ela já se fantasiou de personagem de novela, astronauta e dançarina. Entre as inspirações de outros visuais usados pela cantora estão a personagem de novela Tieta, a bailarina Marietta Baderna e a astronauta Valentina Tereshkova.

Famosos no show da Anitta

Famosos marcaram presença na apresentação. Celebridades como Marina Ruy Barbosa, Maisa, Klara Castanho, Cris Vianna e Fiuk compareceram ao evento. Lucca Picon, suposto "affair" da cantora, também acompanhou o show da cantora.