O Liberal chevron right Cultura chevron right

Como Faustão está? Hospital Albert Einstein fala sobre internação do apresentador

Fausto Silva, de 75 anos, segue internado no hospital após adiamento de festa que reuniria vários famosos

Após rumores sobre a condição do comunicador, a assessoria do hospital confirmou a presença dele na instituição (@joaosilva)

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, de 75 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela unidade de saúde nesta semana, embora detalhes sobre o seu estado de saúde não tenham sido divulgados.

Após rumores sobre a condição do comunicador, a assessoria do hospital confirmou sua presença na instituição, reforçando que a internação está confirmada, mas sem fornecer informações adicionais.

Festa de João Silva é cancelada

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, o filho de Faustão, João Silva, cancelou de última hora uma festa de aniversário que estava prevista para a noite desta quinta-feira (7), em São Paulo.

O evento aconteceria na residência do apresentador, localizada em um bairro nobre da capital paulista, e reuniria diversas celebridades, entre elas Bruna Marquezine, Sandy, Simone Mendes, César Filho, Angélica, Luciano Huck, Tiago Leifert, Ratinho e Tom Cavalcante.

De acordo com a colunista, João Silva enviou uma nota aos convidados informando sobre o cancelamento. Ele justificou a decisão por “motivos pessoais”, sem mencionar o estado de saúde de Faustão. A equipe do apresentador agradeceu a compreensão dos convidados e afirmou que uma nova data para a celebração será marcada em breve.

Cultura
