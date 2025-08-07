Como Faustão está? Hospital Albert Einstein fala sobre internação do apresentador

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, de 75 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela unidade de saúde nesta semana, embora detalhes sobre o seu estado de saúde não tenham sido divulgados.

Após rumores sobre a condição do comunicador, a assessoria do hospital confirmou sua presença na instituição, reforçando que a internação está confirmada, mas sem fornecer informações adicionais.

Festa de João Silva é cancelada

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, o filho de Faustão, João Silva, cancelou de última hora uma festa de aniversário que estava prevista para a noite desta quinta-feira (7), em São Paulo.

O evento aconteceria na residência do apresentador, localizada em um bairro nobre da capital paulista, e reuniria diversas celebridades, entre elas Bruna Marquezine, Sandy, Simone Mendes, César Filho, Angélica, Luciano Huck, Tiago Leifert, Ratinho e Tom Cavalcante.

De acordo com a colunista, João Silva enviou uma nota aos convidados informando sobre o cancelamento. Ele justificou a decisão por “motivos pessoais”, sem mencionar o estado de saúde de Faustão. A equipe do apresentador agradeceu a compreensão dos convidados e afirmou que uma nova data para a celebração será marcada em breve.