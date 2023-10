Quem é a produtora paraense que trabalhou no comercial de Marcos Mion e Sylvester Stallone?

O apresentador Marcos Mion e o ator Sylvester Stallone estão juntos em um anúncio publicitário de um banco. Nos bastidores, quem está na produção da peça gravada em Nova York, nos Estados Unidos, é a produtora paraense Victoria Scaff. Em entrevista, ela conta sobre a trajetória e a experiência de produzir um comercial com as duas celebridades.

Quem é Victória Scaff?

Victória Cruz Scaff é uma cineasta paraense formada pela Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo (SP) e é Head of Sales and Strategy na Saigon Filmes, que traduzindo para o português seria uma chefe no setor de estratégias da empresa. A jovem conta que sempre teve interesse em trabalhar com o cinema publicitário. "Desde a época da faculdade, então busquei desenhar minha carreira através desse desejo", iniciou a entrevista.

No Brasil, trabalhou em agências e produtoras de filmes. Mas, segundo Victória, é nos Estados Unidos que está se realizando. "Hoje tenho a sorte de trabalhar ao lado de pessoas que admiro e me inspiro a cada job que produzimos. Decidi me mudar para NYC no meio desse ano, pois um dos desdobramentos da minha função exige prospectar novos negócios e clientes, então achei necessário melhorar minha habilidade na língua inglesa para assim poder desbravar novos horizontes", revelou.

Questionada sobre como foi a experiência de fazer parte desta equipe, gravando o comercial com o Marcos Mion e o Sylvester Stallone, ela respondeu que realizou um desejo pessoal familiar. "Foi muito especial poder fazer parte desse projeto por alguns motivos, mas principalmente porque foi a realização de um grande sonho. O ponto alto está relacionado ao meu pai (que já é falecido) e era um grande fã do Stallone. Então estar ao lado dele me fez pensar que estava realizando não só um sonho meu, mas possivelmente dele também. Foi muito mágico", disse.

Além da publicidade - que estreou no último dia 2 deste mês - Victoria Scaff coleciona outras obras importantes no currículo e conta mais sobre essas experiências. "Eu já fiz inúmeras propagandas com celebridades, especialmente porque trabalhei um longo período em uma produtora que é especialista nesse tipo de storytelling e direção. Aqui, como acabei de chegar, produzi filmes com celebridades mas que foram filmados em São Paulo, recentemente com a Bruna Marquezine, Ingrid Guimarães e Luciano Huck por exemplo. Além do Stallone e Mion que fomos filmar na Filadélfia", destacou.

Scaff têm várias histórias de bastidores, mas reforça que esse trabalho com o Mion e Stallone foi muito agradável e que ambos são profissionais. Conta também outras histórias. "Senti que todos estavam muito focados e concentrados para fazer dar certo e não perdermos a emoção do momento do encontro. [...] Porém, posso compartilhar que fiz um job com o Bolt há alguns anos, que foi o oposto", disse.

"[Foi] extremamente complexo, cheio de regras e limitações porque era pré olimpíada e ele só poderia correr pouquíssimas vezes pra não ter o risco de se machucar. Tivemos que de última hora contratar mais câmeras para termos todos os takes de todos os ângulos possíveis para entregarmos a campanha de acordo com as exigências do cliente. No final, deu tudo certo, mas foi tragicômico produzir algo na Jamaica", relembrou.

Vitória agradeceu o espaço e deixou um recado aos conterrâneos. "O meu recado nesse momento de vida é acredite em você! Mesmo se o mundo te colocar inúmeras dificuldades pelo caminho, não desista. Descanse, e depois retome porque a 'linha de chegada' pode estar bem perto. E o mais potente de tudo é carregar sempre suas raízes aonde quer que você passe, a minha força está neste lugar sempre. Lembre-se da onde você veio e porque começou sua jornada", finalizou.