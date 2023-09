Filha de Marcos Mion celebra 15 anos com festa luxuosa e show de Alok

No último sábado (23), a filha de Marcos Mion, Donatella, comemorou seus 15 anos com uma extravagante festa realizada no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo. A celebração reuniu diversos convidados famosos e foi marcada por um show do DJ Alok, um suntuoso bolo e múltiplas trocas de roupa, além de uma decoração em tons de rosa.

VEJA MAIS

A família da aniversariante, que inclui Marcos Mion e sua esposa, Suzana Gullo, além dos filhos Romeo, de 18 anos, e Stefano, de 13 anos, hospedou-se no hotel de luxo para a ocasião especial.

Durante a festa, Donatella aproveitou o palco ao lado de seus amigos para curtir apresentações de Léo Picon e Alok, este último acompanhado por Zeeba. A jovem aniversariante surpreendeu ao trocar de roupa pelo menos três vezes ao longo do evento, demonstrando sua alegria e entusiasmo. O grandioso bolo e as danças ao lado de seu pai e irmãos também marcaram o dia memorável.

A festa contou com a presença de ilustres convidados, incluindo Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro, Otávio Mesquita, Rodrigo Bocardi, Didi Wagner e Lúcio Mauro Filho, entre outros.

Marcos Mion compartilhou emocionantes registros da valsa com Donatella, destacando que esse é o momento mais significativo em sua relação como pai e filha. Ele enfatizou a importância da festa de 15 anos como um rito de passagem para a vida adulta, que celebra o amor entre pai e filha e eterniza essa conexão especial.

O apresentador também aproveitou a oportunidade para encorajar outros pais a considerarem a realização de uma festa de 15 anos para suas filhas, destacando que essa celebração não é "brega" e que representa um momento único e significativo na vida das jovens.