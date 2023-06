Rogério Flausino canta na festa de 18 anos de Romeo, filho de Marcos Mion, e vídeo emociona web

Romeo, filho de Marcos Mion, completou 18 anos no último domingo (25), e ganhou uma festa de aniversário da família. O momento foi tão especial, que contou com a participação do cantor Rogério Flausino. Nas redes sociais, o apresentador emocionou os internautas ao compartilhar um vídeo do primigênio contando ao lado do vocalista do Jota Quest.

Mion escreveu na legenda sobre a felicidade de ter compartilhado um momento tão bonito ao lado do filho: "Foi tão bonito que o tempo até parou! E todo mundo que tava lá se sentiu nascendo outra vez! Tem que assistir duas vezes! Uma para cada ângulo de tão lindo que tá isso! Quando uma pessoa é impactada com amor puro, ela ativa sua própria produção de amor. Nessa noite isso aconteceu em escala e o resultado foi um monte de corações bons, do bem, unidos, formando uma muralha intransponível de amor! Foi lindo, porque você é o amor em forma de gente, meu filhote! Você, com suas características autistas, traz o melhor que cada um tem dentro de si para fora. Que linda missão a sua!”.

Ainda da publicação, ele agradeceu a participação de Rogério que voou de Belo Horizonte (MG) para satisfazer o convite de Romeo.

“Te amo, mano! Não sei nem como um dia vou conseguir te agradecer! Enche o coração de pai ver como você conecta com ele! E último detalhe: eu tenho filho maior de idade, bicho! Pelamor…hahahah! Que delícia de vida!!", escreveu Mion.