Marcos Mion critica decisão do STJ sobre rol taxativo: 'A negativa mata'

Após o anúncio da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que desobriga os planos de saúde de cobrir tratamentos e serviços médicos que não estiverem na lista de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o apresentador Marcos Mion usou suas redes para criticar a decisão que ele taxou como "absurda".

VEJA MAIS

"Um absurdo sem tamanho que coloca em risco a vida de milhões de pessoas que dependem de um plano de saúde. Sim, a negativa de um exame, uma cirurgia, um tratamento, MATA", começa o post do apresentador que tem um filho com autismo.

A proposta do rol taxativo vinha recebendo muitas críticas especialmente por organizações que representam pessoas com deficiência. Inclusive Mion, pai de Romeo, seu filho mais velho que é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, já havia se posicionado contra a taxatividade e, em seu post, fez questão de citar quem votou a favor e contra a proposta aprovada na última quarta (8).