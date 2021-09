Marcos Mion após estreia: 'Que energia foi essa?'

Após uma estreia elogiada por anônimos e famosos no "Caldeirão", Marcos Mion agradeceu a todo o apoio e carinho recebido nas redes sociais. Meu Deus…o que foi que aconteceu ontem que eu ainda não tô conseguindo processar? Que energia foi essa? Que alegria! As redes sociais explodindo, críticas positivas, comentários…gente, "lustre" foi pros TTs!! E a audiência?? Como assim? Tudo isso?? Ainda tá difícil de processar…a única certeza que eu tenho é a gratidão!".

"OBRIGADO DEUS por não conceder meu pedido por tantos anos que eu tinha certeza absoluta que era a hora. Obrigado por me mostrar mais uma vez que não é sobre o que nos planejamos e queremos, mas sim sobre o que você tem planejado e guardado pra cada um de nós", continuou o novo comandante do Caldeirão. Ao final, Mion ainda falou sobre sua fé. "Não é fácil aturar o processo, tem que ter fé inabalável e … estômago pra lidar com as dúvidas, angústia e sofrimento…mas no final vale a pena simplesmente entregar! Fazer sua parte e entregar a Deus. Esse cara, esse Deus, ele sabe o que faz!".