‘Comédia em Icoaraci’: Projeto promete transformar a Vila Sorriso em celeiro do humor

Nesta terça-feira (16), o projeto de stand-up 'Comédia em Icoaraci' promete levar o melhor do stand-up comedy paraense para a noite da Vila Sorriso. Os comediantes Carlos Cruz, Júlio Caramez e Lucas Gomes vão comandar o show que marca a estreia do projeto e promete divertir o público.

"O ‘Comédia em Icoaraci’ nasceu com a proposta de dar oportunidade para comediantes, roteiristas e artistas em diferentes áreas. Não é apenas um show de comédia, mas, um espaço para criação de conteúdo humorístico", explica Ronaldo Castanha, que é produtor, roteirista, comediante e idealizador do projeto.

A ideia, segundo ele, é proporcionar mais opções de lazer para a noite da Vila Sorriso. "Icoaraci nunca teve um show de stand-up mensal. Queremos fazer uma temporada inteira com diversos comediantes e criar conteúdo humorístico semanal na página do Comédia em Icoaraci.”

Ainda segundo Ronaldo, o projeto deve ir além dos limites de Icoaraci. É propósito do grupo levar a iniciativa artística também para distritos e bairros próximos, como Outeiro, Tapanã e Maguari, fazendo da Vila Sorriso “um berço da comédia em diferentes formas artísticas”, como descreve.

Ronaldo aproveita para esclarecer que a página ‘Comédia em Icoaraci’ não é apenas um lugar para anúncio de shows, mas, um espaço de criação de conteúdo de comédia. “O nosso projeto visa alcançar o máximo de pessoas que gostam de comédia, que consomem humor, sabe? Não é apenas Icoaraci, mas toda essa região em volta. A nossa ideia é fazer da Vila [Sorriso] um berço da comédia, como ocorre em outros bairros, como o Guamá, o Umarizal, a Cidade Nova... Nosso projeto está aderindo a várias formas de expressão artística, seja a música, o audiovisual, os quadrinhos”, ressalta.

A primeira apresentação contará com a participação de um trio de jovens comediantes em ascensão no Pará. "Chamei esses três comediantes que eu gosto muito e que são muito bons. Por isso, queria que eles fossem os primeiros a abrir o show aqui em Icoaraci", ressalta Ronaldo.

Conheça o trio

Lucas Gomes é um dos comediantes que participa do espetáculo. Morador do Guamá, ele diz que sempre viu na comédia uma fuga dos seus problemas. “Muita gente quando criança sonha em ser médico ou jogador de futebol. E eu sempre me vi fazendo comédia. A sensação de fazer as pessoas rirem é única e foi a melhor que já senti na vida. Poder trabalhar com isso é muito gratificante. Em 2019 me apresentei na igreja e em 2022 fui para os palcos de vez, mas já estudava a stand-up bem antes de me apresentar”, contou o comediante.

Carlos Cruz, trabalha como comediante desde 2019, levando diversão para o público de todas as idades. Ganhou destaque no Open Show, compartilhando o palco com Thiago Ventura. Com um estilo humorístico único, Carlos Cruz conquista plateias com suas performances cativantes e engraçadas, marcando presença no cenário do stand-up.

Júlio Caramez é comediante e influenciador digital. Também iniciou no stand-up em 2019. Além de shows ao vivo, ele se destaca como criador de conteúdo humorístico no TikTok e no Instagram, onde compartilha seu humor envolvente em vídeos virais.

Serviço: O ‘Comédia em Icoaraci’ estreia nesta terça-feira (16), a partir das 20h, no Club da Coxinha, situado na Rua Coronel Juvêncio Sarmento, nº 497, em Icoaraci.