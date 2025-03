Com equipe paraense, curta ‘Versões de Mim’ reflete sobre caminhos não escolhidos e estreia online

“E se eu tivesse ido por outro caminho?”. Essa é a pergunta central que move a trama do curta-metragem "Versões de Mim", uma adaptação da crônica homônima de Luis Fernando Verissimo. O projeto audiovisual, produzido por uma equipe paraense em parceria com o ator Jessé Scarpellini, será nesta segunda-feira (31/03), nas redes sociais. Os espectadores poderão assistir ao curta nos perfis do Instagram do ator (@jscarpellini) e do diretor Felipe Sousa (@sousafelipe_).

Gravado no último dia 18 de março na Cia da Revista, em São Paulo, o curta conta com a direção de Sousa, assistência de direção de Alexandre Puget e Anna Gabrielle Agostinho, além da atuação e coprodução de Scarpellini. Na produção, o ator interpreta todas as versões do personagem, conduzindo o público a refletir sobre as múltiplas possibilidades de vida e os caminhos não escolhidos.

O diretor Felipe Sousa, paraense de 26 anos que reside na capital paulista há três anos, destacou que o maior desafio foi o tempo de produção. Para ele, adaptar um texto de alto nível exigiu um cuidado minucioso com a forma como a história seria traduzida visualmente.

"Foi desafiador pelo tempo curto e, em comparação à grandiosidade da crônica, foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo gratificante participar de um projeto que consegue tocar tantas pessoas. Fala sobre as nossas inquietações em relação às escolhas que fazemos na vida", afirmou

O cineasta também ressaltou a importância de manter a profundidade do texto original, garantindo que as diferentes versões do protagonista não se tornassem cômicas, mas sim reflexivas. "Vivemos em uma era em que a ansiedade do que poderíamos ter sido toma conta de nossas vidas. Eu particularmente gostaria que todos acolhêssemos esse projeto como uma forma de analisar e aceitar as escolhas que fizemos, para que possamos conviver em paz com nosso passado, presente e futuro”, disse Sousa.

Para Alexandre Puget, assistente de direção, participar do curta foi uma experiência nova e enriquecedora. Vindo do universo da produção de casamentos, ele destacou a importância de trabalhar em um projeto cinematográfico ao lado de um ator do porte de Jessé Scarpellini. "As expectativas estão lá em cima. Foi uma obra totalmente de meios próprios, sem patrocínio, então estamos correndo para divulgar para que o máximo de pessoas tenham acesso, porque a reflexão que essa obra traz é muito bonita", comenta.

Ele também ressaltou o impacto pessoal que a trama teve sobre ele durante a produção. "Acredito que todos já se perguntaram sobre as possibilidades da vida: ‘E se eu tivesse feito tal curso? E se eu tivesse escolhido outro caminho?’ Durante a produção, fiquei reflexivo e acredito que o público também ficará”, diz.

Já Jessé Scarpellini, conhecido pelo papel de Samuel na série "As Five", da Globoplay, destacou que a motivação para fazer o curta veio da vontade de criar um conteúdo nacional e atuar em temáticas que considera relevantes. Ele também ressaltou o prazer de trabalhar com novos talentos e elogiou a condução da direção de Felipe Sousa.

"Tudo de bom gosto, gostei das referências e das escolhas do Felipe, adorei o que ele fez com o projeto da Amanda Linhares", afirmou o ator, citando a atriz paraense que interpreta Rafa na última temporada de "De Volta aos 15", da Netflix.

Sobre suas expectativas para o lançamento, Scarpellini declarou que cada projeto tem sua própria potência, independentemente do alcance. "Eu espero que as pessoas gostem e que as provoquem a uma reflexão e, por que não, tragam tranquilidade sobre ser exatamente quem damos conta de ser”, afirma.