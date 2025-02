Figurinista paraense May Progene assina ‘Milagre do Destino’, filme exibido hoje (24) na Tela Quente

A TV Globo exibe nesta segunda-feira (24/02), na Tela Quente, o filme "Milagre do Destino", uma produção nacional baseada na história real da jornalista Marina Alves. Dirigido por Alexandre Klemperer, vencedor do Emmy pela novela "Caminho das Índias", o longa conta com figurino assinado pela paraense May Progene, que vem consolidando sua trajetória no mercado audiovisual brasileiro. Atualmente morando em Fortaleza, no Ceará, a figurinista já tem quatro projetos assinados na emissora.

Estrelado por Dani Gondim e Rhaisa Batista, o filme acompanha a luta de Marília Álvarez contra um linfoma e a descoberta inesperada de uma irmã ao procurar um doador de medula óssea.

May conta que recebeu o convite para assinar o figurino do longa em setembro de 2024, através da produção executiva da TV Globo no Ceará, com quem já havia trabalhado em outras produções cinematográficas. Ao ler o roteiro, sentiu uma conexão pessoal com a história da protagonista, cujo nome, "Marília", é o mesmo de sua mãe.

"Me senti pessoalmente conectada à trama, pois já tive um caso de câncer na família em um parente muito próximo. Admito que algumas vezes, ao decorrer das leituras de roteiro, eu chorava, pois se tratava de algo de muito significado e de grande responsabilidade", relembrou.

Segundo a paraense, o desenvolvimento dos figurinos exigiu um estudo aprofundado sobre a história real de Marina Álvarez. A pedido dos roteiristas e da própria TV Globo, May pesquisou o estilo de vida e os gostos da jornalista, analisando suas redes sociais, reportagens e arquivos disponibilizados pela TV Verdes Mares, afiliada da emissora no Ceará.

"Criei uma cartela de cores, estilos e acessórios que trouxessem identidade e significado aos detalhes, ajudando a contar a história de uma mulher forte que inicia o filme no cotidiano de seu trabalho como jornalista e, de repente, passa a viver na cama de um hospital. O figurino e a caracterização foram fundamentais para representar a progressão da doença da personagem", explicou.

Preparação e desafios

Figurinista paraense May Progene assina ‘Milagre do Destino’, filme exibido hoje (24) na Tela Quente Bastidores do filme (Arquivo pessoal) Bastidores do filme (Arquivo pessoal)

A figurinista também destaca a importância de retratar pacientes oncológicos de forma respeitosa e realista. "O trabalho do figurinista não pode ficar caricato ou fora da realidade. Retratar pessoas doentes requer pesquisa e dedicação. Tive e tenho muita liberdade de propor ideias de caracterização, e muitas delas foram abraçadas pelo diretor”, disse.

Grande parte das filmagens ocorreu em um hospital real, o que trouxe desafios adicionais para a equipe de figurino e maquiagem de efeitos especiais. Algumas cenas, como as que envolvem transplantes e cirurgias, exigiram cuidados rigorosos com a contaminação. "Os figurinos criados para o filme só podiam estar em até determinada ala por questões de contaminação. No centro cirúrgico, utilizamos as roupas do próprio hospital", explicou.

Identidade

Com mais de sete anos de experiência como figurinista para filmes e séries, May Progene já trabalhou em diversas produções pelo Brasil, especialmente no Norte e Nordeste. Em seu currículo, estão projetos como "200 anos de independência" (2022), "Tá Roxeda" (2023) e "Só no Sertão" (2023), todos disponíveis no Globoplay. Segundo ela, o trabalho no cinema exige um olhar atento às diversas realidades sociais e econômicas do país, o que se reflete na diversidade de personagens e figurinos que já desenvolveu.

"Já pude criar um enxoval de figurino para um rapper milionário em uma história e, em outro filme, para uma quebradeira de coco babaçu humilde e analfabeta. Essa versatilidade me ajudou no caso de 'Milagre do Destino', que tem personagens de diferentes vivências e classes sociais", afirmou.

A figurinista também ressalta sua identidade paraense e a importância de levar a cultura do Norte para o cenário nacional. "Acredito que meu trabalho contribui para levar a cultura do Pará ao cenário nacional, mostrando que temos profissionais preparados para contar qualquer tipo de história. É um orgulho enorme fazer parte desse projeto e poder, através do figurino, conscientizar e emocionar o público", destacou.

Projetos futuros

Após o lançamento de "Milagre do Destino", May já tem novos desafios pela frente. Ainda neste ano, ela assinará o figurino de um curta-metragem que será exibido no Festival de Cannes, na França, fortalecendo ainda mais sua presença no mercado internacional. Para ela, cada novo projeto representa uma oportunidade de expandir sua arte e levar a bandeira da cultura paraense para novos espaços.

"Sinto que cada vez mais posso levar a bandeira e a cultura paraense para novos lugares", afirmou.